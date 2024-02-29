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Хто стоїть за польськими страйкарями і чому країна їх не контролює — ефір Новини.LIVЕ

Хто стоїть за польськими страйкарями і чому країна їх не контролює — ефір Новини.LIVЕ

29 лютого 2024 р. 20:00

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20:00Хто стоїть за польськими страйкарями і чому країна їх не контролює — ефір Новини.LIVЕ

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16:18 Яке озброєння необхідне ЗСУ — бійці про ситуацію на фронті та потреби армії

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15:36 Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку

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15:01 Військовий запропонував зменшити призовний вік до 23 років

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14:25 Чи може рекрутинг замінити мобілізацію — пояснення військового

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20:00 Хто стоїть за польськими страйкарями і чому країна їх не контролює — ефір Новини.LIVЕ

Text

19:43 РФ отримала доступ до планів контрнаступу ЗСУ у 2023-му — що про це думають українці

Text

19:00 Хто "злив" Кремлю плани контрнаступу ЗСУ — прямий ефір

Text

18:34 Мобілізаційний законопроєкт — нардеп пояснив, що не так з положенням про демобілізацію

Text

18:00 Життя під обстрілами — як живуть люди у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:10 Нові "шахеди" РФ — чим відрізняються і для чого їх фарбують у чорний колір

Text

16:18 Яке озброєння необхідне ЗСУ — бійці про ситуацію на фронті та потреби армії

Text

15:36 Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку

Text

15:01 Військовий запропонував зменшити призовний вік до 23 років

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14:25 Чи може рекрутинг замінити мобілізацію — пояснення військового

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Гість вечірнього етеру Новини.LIVE — надзвичайний та повноважний посол і дипломат Андрій Веселовський. Тема ефіру — хто є патроном польських страйкарів та чи дійсно в уряді країни втратили над ними контроль.

Переглянути випуск можна о 20:00 за посиланням.

Ефір Новини.LIVE з Андрієм Веселовським

Дискусійні теми з ведучим Сергієм Гулюком:

  • ситуація у Придністров'ї;
  • нові звернення президента Росії Володимира Путіна;
  • підготовка РФ до вторгнення Китаю;
  • заяви президента Франції Еммануеля Макрона;
  • можливість перебування військ НАТО в Україні;
  • закриття кордону для торгівлі між Україною та Польщею;
  • підтримку зовнішньої політики керівництва України.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна може запровадити ембарго на агропродукцію з Росії за прикладом Латвії. 

Водночас уряд Фінляндії схвалив ідею направити в Україну прибутки від заморожених російських активів, заявивши, що гроші мають піти на озброєння для українських військ. 

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20:29 Такер Карлсон висміяв слова Путіна про "денацифікацію" України

20:15 Справжнє весняне тепло — в Укргідрометцентрі потішили прогнозом на 1 березня

20:00 Що буде за ігнорування повістки, яку вручили на роботі працівнику з інвалідністю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:58 Ректор КНУ придбав елітне житло попри низькі доходи — деталі

19:55 На Закарпатті ТЦК мобілізували паралізованого чоловіка — деталі скандалу

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19:00 Хто "злив" Кремлю плани контрнаступу ЗСУ — прямий ефір

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18:34 Мобілізаційний законопроєкт — нардеп пояснив, що не так з положенням про демобілізацію

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18:00 Життя під обстрілами — як живуть люди у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:10 Нові "шахеди" РФ — чим відрізняються і для чого їх фарбують у чорний колір

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16:18 Яке озброєння необхідне ЗСУ — бійці про ситуацію на фронті та потреби армії

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15:36 Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку

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15:01 Військовий запропонував зменшити призовний вік до 23 років

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14:25 Чи може рекрутинг замінити мобілізацію — пояснення військового