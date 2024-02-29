Хто стоїть за польськими страйкарями і чому країна їх не контролює — ефір Новини.LIVЕ

Гість вечірнього етеру Новини.LIVE — надзвичайний та повноважний посол і дипломат Андрій Веселовський. Тема ефіру — хто є патроном польських страйкарів та чи дійсно в уряді країни втратили над ними контроль.

Переглянути випуск можна о 20:00 за посиланням.

Ефір Новини.LIVE з Андрієм Веселовським

Дискусійні теми з ведучим Сергієм Гулюком:

ситуація у Придністров'ї;

нові звернення президента Росії Володимира Путіна;

підготовка РФ до вторгнення Китаю;

заяви президента Франції Еммануеля Макрона;

можливість перебування військ НАТО в Україні;

закриття кордону для торгівлі між Україною та Польщею;

підтримку зовнішньої політики керівництва України.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна може запровадити ембарго на агропродукцію з Росії за прикладом Латвії.

Водночас уряд Фінляндії схвалив ідею направити в Україну прибутки від заморожених російських активів, заявивши, що гроші мають піти на озброєння для українських військ.