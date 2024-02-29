Хто стоїть за польськими страйкарями і чому країна їх не контролює — ефір Новини.LIVЕ

Гість вечірнього етеру Новини.LIVE — надзвичайний та повноважний посол і дипломат Андрій Веселовський. Тема ефіру — хто є патроном польських страйкарів та чи дійсно в уряді країни втратили над ними контроль.
Переглянути випуск можна о 20:00 за посиланням.
Ефір Новини.LIVE з Андрієм Веселовським
Дискусійні теми з ведучим Сергієм Гулюком:
- ситуація у Придністров'ї;
- нові звернення президента Росії Володимира Путіна;
- підготовка РФ до вторгнення Китаю;
- заяви президента Франції Еммануеля Макрона;
- можливість перебування військ НАТО в Україні;
- закриття кордону для торгівлі між Україною та Польщею;
- підтримку зовнішньої політики керівництва України.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна може запровадити ембарго на агропродукцію з Росії за прикладом Латвії.
Водночас уряд Фінляндії схвалив ідею направити в Україну прибутки від заморожених російських активів, заявивши, що гроші мають піти на озброєння для українських військ.