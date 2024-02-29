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Кто стоит за польскими забастовщиками и почему страна их не контролирует — эфир Новини.LIVE

Кто стоит за польскими забастовщиками и почему страна их не контролирует — эфир Новини.LIVE

29 февраля 2024 г. 20:00

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20:00Кто стоит за польскими забастовщиками и почему страна их не контролирует — эфир Новини.LIVE

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19:43 РФ получила доступ к планам контрнаступления ВСУ в 2023-м — что об этом думают украинцы

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19:00 Кто "слил" Кремлю планы контрнаступления ВСУ — прямой эфир

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18:34 Мобилизационный законопроект — нардеп объяснил, что не так с положением о демобилизации

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18:00 Жизнь под обстрелами — как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

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17:10 Новые "шахеды" РФ — чем отличаются и для чего их окрашивают в черный цвет

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16:18 Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии

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15:36 Стало известно, как Украине удалось избежать отключений света зимой

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15:01 Военный предложил снизить призывной возраст до 23 лет

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14:25 Может ли рекрутинг заменить мобилизацию — объяснение военного

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20:00 Кто стоит за польскими забастовщиками и почему страна их не контролирует — эфир Новини.LIVE

Text

19:43 РФ получила доступ к планам контрнаступления ВСУ в 2023-м — что об этом думают украинцы

Text

19:00 Кто "слил" Кремлю планы контрнаступления ВСУ — прямой эфир

Text

18:34 Мобилизационный законопроект — нардеп объяснил, что не так с положением о демобилизации

Text

18:00 Жизнь под обстрелами — как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:10 Новые "шахеды" РФ — чем отличаются и для чего их окрашивают в черный цвет

Text

16:18 Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии

Text

15:36 Стало известно, как Украине удалось избежать отключений света зимой

Text

15:01 Военный предложил снизить призывной возраст до 23 лет

Text

14:25 Может ли рекрутинг заменить мобилизацию — объяснение военного

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Гость вечернего эфира Новини.LIVE — чрезвычайный и полномочный посол и дипломат Андрей Веселовский. Тема эфира — кто является патроном польских забастовщиков, действительно ли в правительстве страны потеряли над ними контроль.

Просмотреть выпуск можно в 20:00 по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Андреем Веселовским

Дискуссионные темы с ведущим Сергеем Гулюком:

  • ситуация в Приднестровье;
  • новые обращения президента России Владимира Путина;
  • подготовка РФ к вторжению Китая;
  • заявления президента Франции Эмманюэля Макрона;
  • возможность нахождения войск НАТО в Украине;
  • закрытие границы для торговли между Украиной и Польшей;
  • поддержку внешней политики руководства Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна может ввести эмбарго на агропродукцию из России по примеру Латвии.

В то же время правительство Финляндии одобрило идею направить в Украину доходы от замороженных российских активов, заявив, что деньги должны пойти на вооружение для украинских войск.

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20:15 Настоящее весеннее тепло — в Укргидрометцентре порадовали прогнозом на 1 марта

20:00 Что будет за игнорирование повестки, которую вручили на работе сотруднику с инвалидностью

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16:18 Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии

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