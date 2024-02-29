Кто стоит за польскими забастовщиками и почему страна их не контролирует — эфир Новини.LIVE

Гость вечернего эфира Новини.LIVE — чрезвычайный и полномочный посол и дипломат Андрей Веселовский. Тема эфира — кто является патроном польских забастовщиков, действительно ли в правительстве страны потеряли над ними контроль.

Просмотреть выпуск можно в 20:00 по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Андреем Веселовским

Дискуссионные темы с ведущим Сергеем Гулюком:

ситуация в Приднестровье;

новые обращения президента России Владимира Путина;

подготовка РФ к вторжению Китая;

заявления президента Франции Эмманюэля Макрона;

возможность нахождения войск НАТО в Украине;

закрытие границы для торговли между Украиной и Польшей;

поддержку внешней политики руководства Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна может ввести эмбарго на агропродукцию из России по примеру Латвии.

В то же время правительство Финляндии одобрило идею направить в Украину доходы от замороженных российских активов, заявив, что деньги должны пойти на вооружение для украинских войск.