Кто стоит за польскими забастовщиками и почему страна их не контролирует — эфир Новини.LIVE

Гость вечернего эфира Новини.LIVE — чрезвычайный и полномочный посол и дипломат Андрей Веселовский. Тема эфира — кто является патроном польских забастовщиков, действительно ли в правительстве страны потеряли над ними контроль.
Просмотреть выпуск можно в 20:00 по ссылке.
Эфир Новини.LIVE с Андреем Веселовским
Дискуссионные темы с ведущим Сергеем Гулюком:
- ситуация в Приднестровье;
- новые обращения президента России Владимира Путина;
- подготовка РФ к вторжению Китая;
- заявления президента Франции Эмманюэля Макрона;
- возможность нахождения войск НАТО в Украине;
- закрытие границы для торговли между Украиной и Польшей;
- поддержку внешней политики руководства Украины.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна может ввести эмбарго на агропродукцию из России по примеру Латвии.
В то же время правительство Финляндии одобрило идею направить в Украину доходы от замороженных российских активов, заявив, что деньги должны пойти на вооружение для украинских войск.