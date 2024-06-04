Хто має приїхати з-за кордону до ТЦК і як відключатимуть світло взимку — головні новини 4 червня

У вівторок, 4 червня, у випуску "Просто Новини" Ярошенко звернув увагу на важливі події дня. А саме, що військовозобов'язані мають приїхати з-за кордону до ТЦК, аби оновити дані. У той же час в Україні будуть діяти віялові відключення світла.

Про це розповів Вадим Ярошенко у новому випуску "Просто Новини" у вівторок, 4 червня.

Деякі військовозобов'язані мають повернутися до України

Військовозобов'язані, які перебувають за кордоном та отримали "Резерв+" статус "у розшуку" мають повернутися до України та оновити дані у ТЦК. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що це стосується як 17-річних юнаків, так і людей, які планують надалі пов'язувати своє життя з Україною.

"Також, якщо людина порушила правила військового обліку, наприклад, знявся з обліку в одному місті, а в іншому не став, або не став взагалі, бо виїхав, коли йому ще не було 17 років. А ось зараз настав час, і так далі, є низка причин", — зазначив Лазуткін.

В ранкові та вечірні піки будуть віялові відключення

За словами народного депутата України Сергія Нагорняка, ситуація в Україні складна. Держава не зможемо відновити всі електростанції, які були знищені чи пошкоджені ворогом.

Він додав, що взимку можуть бути відключення і по 10 годин на добу, це все залежатиме від температури. Тому потрібно готуватися і вирішувати це питання вже.

Поляки перекрили рух вантажівок у пункті пропуску Рава-Руська — Гребінне

Рух вантажівок у МАПП "Рава-Руська" заблоковано. Протестувальники не попускають вантажівки на виїзд з України, а на в'їзд пропускають за раніше оголошеним графіком — 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по чотири вантажівки на годину, які перевозять гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 4 червня провів засідання Ставки. На ньому він обговорив важливі питання щодо змін на полі бою, ситуації у енергетиці та деталі про виробництво і закупівлю дронів.

Ми писали, що частина українців має повернутися з-за кордону для того, аби відвідати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. У Міністерстві оборони пояснили, кого саме це стосується.