Кто должен приехать из-за границы в ТЦК и как будут отключать свет зимой — главные новости 4 июня

Во вторник, 4 июня, в выпуске "Просто Новини" Ярошенко обратил внимание на важные события дня. А именно, что военнообязанные должны приехать из-за границы в ТЦК, чтобы обновить данные. В то же время в Украине будут действовать веерные отключения света.

Об этом рассказал Вадим Ярошенко в новом выпуске "Просто Новини" во вторник, 4 июня.

Некоторые военнообязанные должны вернуться в Украину

Военнообязанные, которые находятся за границей и получили "Резерв+" статус "в розыске", должны вернуться в Украину и обновить данные в ТЦК. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что это касается как 17-летних юношей, так и людей, которые планируют в дальнейшем связывать свою жизнь с Украиной.

"Также, если человек нарушил правила военного учета, например, снялся с учета в одном городе, а в другом не стал, или не стал вообще, потому что уехал, когда ему еще не было 17 лет. А вот сейчас пришло время, и так далее , есть ряд причин" , — отметил Лазуткин.

В утренние и вечерние пики будут веерные отключения

По словам народного депутата Сергея Нагорняка, ситуация в Украине сложная. Государство не сможем восстановить все электростанции, уничтоженные или поврежденные врагом.

Он добавил, что зимой могут быть отключения и по 10 часов в сутки, это будет зависеть от температуры. Поэтому нужно готовиться и решать этот вопрос уже.

Поляки перекрыли движение грузовиков в пункте пропуска Рава-Русская — Гребенное

Движение грузовиков в МАПП "Рава-Русская" заблокировано. Протестующие не попускают грузовики на выезд из Украины, а на въезд пропускают по ранее объявленному графику — 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по четыре грузовика в час, которые перевозят гуманитарную помощь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4 июня провел заседание Ставки. На нем он обсудил важные вопросы по изменениям в поле боя, ситуации в энергетике и детали о производстве и закупке дронов.

Мы писали, что часть украинцев должна вернуться из-за границы, чтобы посетить территориальные центры комплектования и социальной поддержки. В Министерстве обороны объяснили, кого это касается.