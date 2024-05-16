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Карандєєв назвав причину, чому артисти не повертаються з-за кордону із гастролей

Карандєєв назвав причину, чому артисти не повертаються з-за кордону із гастролей

16 травня 2024 р. 23:41

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23:41 Карандєєв назвав причину, чому артисти не повертаються з-за кордону із гастролей

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14:29 Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

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13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

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Карандєєв вважає, що причиною через яку артисти не повертаються в Україну з-за кордону є елементарний страх. Таким чином вони вчиняють дії, які не добре характеризують їх, як громадян України. 

Про це розповів тимчасовий міністр культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв для Новини.LIVE у четвер, 16 травня.

Як Україні відбудувати культурну галузь

Карандєєв заявив, що РФ руйнувала і продовжує руйнувати інфраструктуру, соціальні об'єкти, культурні об'єкти і найгірше — об'єкти культурної спадщини, які неможливо відновити. 

"Сьогодні наше завдання — максимально зберігати те, що є і відновлювати нові сучасні об'єкти, які забезпечували б культурне життя в громадах. Саме тому я звернувся до колег із пропозицією долучитися до розробки нових норм інвестицій не лише для меценатів, а й бізнесменів, які б дозволили сьогодні інвестувати у культурну спадщину з метою отримання прибутку. Це для того, аби спадщина жила і була збережена", — зазначив Карандєєв.

Артисти не повертаються з-за кордону із гастролей, бо бояться

"Ми не ведемо облік артистів, які не повернулося в Україну через воєнний стан. Але людьми керує елементарний страх, вони бояться і вчиняються дії, які не добре характеризують їх, як громадян", — сказав тимчасовий міністр культури.

Він додав, що наразі важливо, аби військовозобов'язані відчували свою внутрішню мобілізацію на цивільному напрямку роботу. І у разі необхідності прийняли рішення долучитися до лав ЗСУ.

Нагадаємо, що українські прикордонники затримали ухилянта, який намагався втекти за кордон, сховавшись у багажному відділенні. Інцидент стався на кордоні з Польщею

Також прикордонники Чернівецького загону затримали легковик, яким їхало 9 чоловіків до Румунії. Кожен пасажир платив до 10 тисяч євро за "комфорт" у три яруси.

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14:29 Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

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13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

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13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

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