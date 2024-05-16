Карандеев назвал причину, почему артисты не возвращаются из-за границы с гастролей

Карандеев считает, что причиной, по которой артисты не возвращаются в Украину из-за границы, является элементарный страх. Таким образом, они совершают действия, которые не хорошо характеризуют их, как граждан Украины.

Об этом рассказал временный министр культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандаев для Новини.LIVE в четверг, 16 мая.

Как Украине отстроить культурную отрасль

Карандеев заявил, что РФ разрушала и продолжает разрушать инфраструктуру, социальные объекты, культурные объекты и хуже всего — объекты культурного наследия, которые невозможно восстановить.

"Сегодня наша задача — максимально сохранять то, что есть и восстанавливать новые современные объекты, которые обеспечивали бы культурную жизнь в общинах. Именно поэтому я обратился к коллегам с предложением приобщиться к разработке новых норм инвестиций не только для меценатов, но и для бизнесменов, которые позволили бы сегодня инвестировать в культурное наследие с целью получения прибыли", — заявил Карандеев.

Артисты не возвращаются из-за границы с гастролей, потому что боятся

"Мы не ведем учет артистов, которые не вернулись в Украину из-за военного положения. Но людьми руководит элементарный страх, они боятся и совершаются действия, которые не хорошо характеризуют их как граждан" , — сказал временный министр культуры.

Он добавил, что важно, чтобы военнообязанные чувствовали свою внутреннюю мобилизацию на гражданском направлении работу. И в случае необходимости приняли решение присоединиться к рядам ВСУ.

Напомним, что украинские пограничники задержали уклоняющегося, пытавшегося бежать за границу, укрывшись в багажном отделении. Инцидент произошел на границе с Польшей.

Также пограничники Черновицкого отряда задержали легковушку, которой ехало 9 мужчин в Румынию. Каждый пассажир платил до 10 тысяч евро за "комфорт" в три яруса.