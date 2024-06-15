Кабмін ухвалив нові рішення щодо мобілізації працівників аграрного сектору — що відомо

Виконуючий обов'язки міністра аграрної політики Тарас Висоцький розповів Новини.LIVE деталі щодо мобілізації працівників аграрного сектору. Зокрема він зазначив, що бронювання триватиме не шість, а дванадцять місяців.

Свої думки Висоцький висловив в ефірі Новини.LIVE у суботу, 15 квітня.

Мобілізація аграріїв до ЗСУ

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, зокрема здійснив автоматичну пролонгацію існуючих бронювань на три місяці без додаткової подачі документів.

Також Висоцький зазначив, що бронювання буде даватися не на 6 місяців, а на 12. За його словами, на певні професії можна буде робити запит на більше, ніж 50% працівників.

Загалом, на думку в.о. міністра, забронювати працівників аграрного сектору можна буде до 100%, але це має бути обґрунтовано. Іншими словами, підприємство має показати, що йому необхідна саме така кількість робітників.

Раніше ми писали, що у червні діятимуть нові правила ВЛК. Ми інформували, як можна оскаржити рішення ВЛК.

Також ми повідомляли, чи прийдуть у "Резерв+" електронні повістки та направлення на ВЛК.