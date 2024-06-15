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Кабмін ухвалив нові рішення щодо мобілізації працівників аграрного сектору — що відомо

Кабмін ухвалив нові рішення щодо мобілізації працівників аграрного сектору — що відомо

15 червня 2024 р. 17:23

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17:23 Кабмін ухвалив нові рішення щодо мобілізації працівників аграрного сектору — що відомо

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23:04 Прощання з військовою Шурою Рязанцевою та де частіше вимикатимуть світло — головні новини 14 червня

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21:33 Устенко пояснив, чому Росія подібна до СРСР напередодні розпаду

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21:08 Глобальний саміт миру стартує вже незабаром — ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

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Виконуючий обов'язки міністра аграрної політики Тарас Висоцький розповів Новини.LIVE деталі щодо мобілізації працівників аграрного сектору. Зокрема він зазначив, що бронювання триватиме не шість, а дванадцять місяців.

Свої думки Висоцький висловив в ефірі Новини.LIVE у суботу, 15 квітня.

Мобілізація аграріїв до ЗСУ

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, зокрема здійснив автоматичну пролонгацію існуючих бронювань на три місяці без додаткової подачі документів.

Також Висоцький зазначив, що бронювання буде даватися не на 6 місяців, а на 12. За його словами, на певні професії можна буде робити запит на більше, ніж 50% працівників.

Загалом, на думку в.о. міністра, забронювати працівників аграрного сектору можна буде до 100%, але це має бути обґрунтовано. Іншими словами, підприємство має показати, що йому необхідна саме така кількість робітників.

Раніше ми писали, що у червні діятимуть нові правила ВЛК. Ми інформували, як можна оскаржити рішення ВЛК.

Також ми повідомляли, чи прийдуть у "Резерв+" електронні повістки та направлення на ВЛК.

 

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17:42 Єрмак назвав головні цілі України на Саміті миру у Швейцарії

17:24 Зеленський на Саміті миру зустрівся з президентом Чилі — що обговорювали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:15 Черги, затори та ДТП — рух на трасі Одеса — Рені дуже ускладнений

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19:20 У Берліні ухвалили рішення щодо відновлення Маріуполя — Андрющенко повідомив подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:55 Безпекові угоді на G7 та збір за економічне бронювання — ефір Новини.LIVE

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