Кабмин принял новые решения по мобилизации работников аграрного сектора — что известно

Исполняющий обязанности министра аграрной политики Тарас Высоцкий рассказал Новини.LIVE о мобилизации работников аграрного сектора. В частности, он отметил, что бронирование продлится не шесть, а двенадцать месяцев.

Свои мнения Высоцкий высказал в эфире Новини.LIVE в субботу, 15 апреля.

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Кабинет министров принял ряд решений, в частности, осуществил автоматическую пролонгацию существующих бронирований на три месяца без дополнительной подачи документов.

Также Высоцкий отметил, что бронирование будет даваться не на 6 месяцев, а на 12. По его словам, на определенные профессии можно будет делать запрос на более 50% работников.

В общем, по мнению и. министра, забронировать работников аграрного сектора можно будет до 100%, но это должно быть обосновано. Иными словами, предприятие должно показать, что ему необходимо именно такое количество рабочих.

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