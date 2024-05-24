Южаніна відповіла, чому в бюджеті України бракує 5 млрд дол

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в бюджеті України бракує 5 мільярдів доларів. Народна депутатка Ніна Южаніна відповіла, чому це сталося.

Про це Ніна Южаніна сказала в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 24 травня.

Чому в бюджеті утворилась "дірка"

"Це вже втретє йде така хвиля обговорення можливого збільшення податків. Я вчора не витримала і в своєму комітеті підняла це питання, чому ми досі не зібрались, не обговорили, навіщо підіймається хвиля інформаційна, потім вона стухає і все одно ми, скоріше за все, будемо вимушені коригувати державний бюджет, збільшувати видатки на оборону і дуже суттєво", — сказала Южаніна.

Вона наголосила, що її вразила думка, що всі, зокрема представники інших фракцій, говорять про обов'язкове підняття податків. Нардепка вважає, що перш ніж робити такі заяви, повинні проаналізувати виконання державного бюджету.

"Ми ж чуємо, що надходження в державний бюджет перевиконується, адже ця повзуча девальвація національної валюти, вона допомагає виконувати бюджетні показники по доходах. Давайте розберемось, що в нас з видатковою частиною, що наголосували такого, що значно збільшують витрати на фінансування ЗСУ", — каже Южаніна.

Надалі потрібно проаналізувати, які видатки точно є, які можна переспрямувати і все зробити для того, аби забезпечити наявними можливостями до фінансування сектору безпеки і оборони, а потім говорити про військовий збір та інше. Южаніна вважає, що потрібно створити фонд фінансування армії громадянами України.

Нагадаємо, у державному бюджеті України не вистачає 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї. Такий розрив стався через те, що останні пів року допомога Заходу була мінімальною.

Також з державного бюджету України за січень-квітень 2024 року було витрачено 946,3 млрд грн. Зокрема, у квітні видатки становили 253,1 млрд грн.