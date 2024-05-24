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Южаніна відповіла, чому в бюджеті України бракує 5 млрд дол

Южаніна відповіла, чому в бюджеті України бракує 5 млрд дол

24 травня 2024 р. 13:54

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12:43 Плетенчук заявив про успішну бойову роботу ЗСУ у Кринках

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12:00 Южаніна відповіла, кого потрібно бронювати від мобілізації

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11:04 Військовий психолог Козінчук відповів, на що повинен надихати учнів предмет "Захист України"

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09:35 Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:28 Юрист пояснив, що має відбуватися, якщо особа не хоче самостійно їхати до ТЦК

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Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в бюджеті України бракує 5 мільярдів доларів. Народна депутатка Ніна Южаніна відповіла, чому це сталося.

Про це Ніна Южаніна сказала в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 24 травня.

Чому в бюджеті утворилась "дірка"

"Це вже втретє йде така хвиля обговорення можливого збільшення податків. Я вчора не витримала і в своєму комітеті підняла це питання, чому ми досі не зібрались, не обговорили, навіщо підіймається хвиля інформаційна, потім вона стухає і все одно ми, скоріше за все, будемо вимушені коригувати державний бюджет, збільшувати видатки на оборону і дуже суттєво", — сказала Южаніна.

Вона наголосила, що її вразила думка, що всі, зокрема представники інших фракцій, говорять про обов'язкове підняття податків. Нардепка вважає, що перш ніж робити такі заяви, повинні проаналізувати виконання державного бюджету.

"Ми ж чуємо, що надходження в державний бюджет перевиконується, адже ця повзуча девальвація національної валюти, вона допомагає виконувати бюджетні показники по доходах. Давайте розберемось, що в нас з видатковою частиною, що наголосували такого, що значно збільшують витрати на фінансування ЗСУ", — каже Южаніна.

Надалі потрібно проаналізувати, які видатки точно є, які можна переспрямувати і все зробити для того, аби забезпечити наявними можливостями до фінансування сектору безпеки і оборони, а потім говорити про військовий збір та інше. Южаніна вважає, що потрібно створити фонд фінансування армії громадянами України. 

Нагадаємо, у державному бюджеті України не вистачає 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї. Такий розрив стався через те, що останні пів року допомога Заходу була мінімальною.

Також з державного бюджету України за січень-квітень 2024 року було витрачено 946,3 млрд грн. Зокрема, у квітні видатки становили 253,1 млрд грн.

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13:50 Ремонт одеського пологового будинку обійдеться у 180 мільйонів — Prozorro

13:47 Фінансова допомога від ЮНІСЕФ — як отримати 54 тис. грн

13:37 Зруйновано цивільну інфрастуктуру — ворог вдарив по Харківській залізниці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:33 Новий найдешевший фліп-смартфон Blackview HERO 10 з двома екранами з'явився на AliExpress!

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