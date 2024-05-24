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Южанина ответила, почему в бюджете Украины не хватает 5 млрд долл

Южанина ответила, почему в бюджете Украины не хватает 5 млрд долл

24 мая 2024 г. 13:54

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12:00 Южанина ответила, кого нужно бронировать от мобилизации

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09:35 Военный психолог Козинчук прокомментировал ограничение НБУ на транзакции

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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в бюджете Украины не хватает 5 миллиардов долларов. Народный депутат Нина Южанина ответила, почему это произошло.

Об этом Нина Южанина сказала в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 24 мая.

Почему в бюджете образовалась "дыра"

"Это уже третий раз идет такая волна обсуждения возможного увеличения налогов. Я вчера не выдержала и в своем комитете подняла этот вопрос, почему мы до сих пор не собрались, не обсудили, зачем поднимается волна информационная, потом она стихает и все равно мы, скорее всего, будем вынуждены корректировать государственный бюджет, увеличивать расходы на оборону и очень существенно", — сказала Южанина.

Она подчеркнула, что ее поразила мысль, что все, в частности представители других фракций, говорят об обязательном повышении налогов. Нардеп считает, что прежде чем делать такие заявления, должны проанализировать выполнение государственного бюджета.

"Мы же слышим, что поступления в государственный бюджет перевыполняется, ведь эта ползучая девальвация национальной валюты, она помогает выполнять бюджетные показатели по доходам. Давайте разберемся, что у нас с расходной частью, что отметили такого, что значительно увеличивают расходы на финансирование ВСУ", — говорит Южанина.

В дальнейшем нужно проанализировать, какие расходы точно есть, какие можно перенаправить и все сделать для того, чтобы обеспечить имеющимися возможностями к финансированию сектора безопасности и обороны, а потом говорить о военном сборе и прочее. Южанина считает, что нужно создать фонд финансирования армии гражданами Украины. 

Напомним, в государственном бюджете Украины не хватает 5 млрд долларов, необходимых на закупку оружия. Такой разрыв произошел из-за того, что последние пол года помощь Запада была минимальной.

Также из государственного бюджета Украины за январь-апрель 2024 было израсходовано 946,3 млрд грн. В частности, в апреле расходы составили 253,1 млрд грн.

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13:51 Удачная ночная охота — разведчики показали, как уничтожают технику россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:50 Ремонт одесского роддома обойдется в 180 миллионов — Prozorro

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