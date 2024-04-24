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Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

24 квітня 2024 р. 10:00

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08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

23 квітня 2024
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21:34 Журналіст розповів, яким чином варто повертати українських громадян після завершення війни

Text

20:30 Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році

Text

19:40 Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

Text

19:01 Бійці показали, як відбивають ворожі атаки дронів на Донеччині — ексклюзив Новини.LIVE

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18:40 Наскільки швидко вдасться озброїти фронт та що відбувається на передовій — ефір Новини.LIVE

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Військовий юрист Тарас Боровський прокоментував призупинення надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном. За словами експерта, дана ініціатива необгрунтована новим мобілізаційним законом.  

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Припинення консульських послуг для чоловіків за кордоном

Новий закон про мобілізацію, за словами Боровського, набуде чинності з 18 травня. Відтоді відкривається 60-денний коридор для громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років, які мають оновити свої персональні дані.

Цей обов'язок, наголошує юрист, так само діє для українських чоловіків призовного віку, які наразі перебувають за кордоном. 

"Вони можуть зробити це через електронну пошту або телефонний дзвінок. Якщо цього не зроблять — консульські послуги припиняються, або надаються паралельно з оновленням даних. Закон каже так", — пояснив Боровський сутність закону. 

Однак, він додав, що ситуація яка відбувається зараз, не обгрунтована новим законом навіть попри те, що міністр МЗС Кулеба логічно пояснює це рішення. 

"Але пан Кулеба забуває, що громадяни України за кордоном перебувають на різних підставах, в тому числі і на законних. Позбавляти таких консульських послуг не дуже справедливо. Тож, ця міра, на мою думку, поспішна", — сказав Боровський. 

Нагадаємо, коментуючи ситуацію з обмеженням консульських послуг українським чоловікам за кордоном, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відсидітись за кордоном, коли у твоїй країні війна, не вийде. Зараз головний пріоритет — захист Батьківщини від знищення. 

Також член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, чи дійсно варто боятися екстрадиції українським чоловікам за кордоном.

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10:00 Кораблі Росії чергують в акваторіях морів — яка загроза ракетоносіїв

09:56 Українці влаштували скандал у Польщі через заборону консульських послуг

09:39 Українці отримають допомогу від Карітас на ремонт житла — умови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:38 На Запоріжжі лунали вибухи — росіяни вдарили по регіону понад 400 разів

09:35 У Києві стан Поштової площі потребує невідкладної перевірки, — комісія ВР

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10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

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09:07 Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

Text

08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

23 квітня 2024
Text

21:34 Журналіст розповів, яким чином варто повертати українських громадян після завершення війни

Text

20:30 Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році

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19:40 Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

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19:01 Бійці показали, як відбивають ворожі атаки дронів на Донеччині — ексклюзив Новини.LIVE

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18:01 Удар пр харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії — ефір Новини.LIVE

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13:55 Ексклюзивне відео з фронту — Новини.LIVE показали навчання бригади "Рубіж"