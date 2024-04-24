Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

Військовий юрист Тарас Боровський прокоментував призупинення надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном. За словами експерта, дана ініціатива необгрунтована новим мобілізаційним законом.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Припинення консульських послуг для чоловіків за кордоном

Новий закон про мобілізацію, за словами Боровського, набуде чинності з 18 травня. Відтоді відкривається 60-денний коридор для громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років, які мають оновити свої персональні дані.

Цей обов'язок, наголошує юрист, так само діє для українських чоловіків призовного віку, які наразі перебувають за кордоном.

"Вони можуть зробити це через електронну пошту або телефонний дзвінок. Якщо цього не зроблять — консульські послуги припиняються, або надаються паралельно з оновленням даних. Закон каже так", — пояснив Боровський сутність закону.

Однак, він додав, що ситуація яка відбувається зараз, не обгрунтована новим законом навіть попри те, що міністр МЗС Кулеба логічно пояснює це рішення.

"Але пан Кулеба забуває, що громадяни України за кордоном перебувають на різних підставах, в тому числі і на законних. Позбавляти таких консульських послуг не дуже справедливо. Тож, ця міра, на мою думку, поспішна", — сказав Боровський.

Нагадаємо, коментуючи ситуацію з обмеженням консульських послуг українським чоловікам за кордоном, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відсидітись за кордоном, коли у твоїй країні війна, не вийде. Зараз головний пріоритет — захист Батьківщини від знищення.

Також член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, чи дійсно варто боятися екстрадиції українським чоловікам за кордоном.