Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей arrow
Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

24 апреля 2024 г. 10:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Text

09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

Text

08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
Text

21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Text

20:30 Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году

Text

19:40Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и что задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

Text

19:01 Бойцы показали, как отбивают вражеские атаки дронов на Донетчине — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:40 Насколько быстро удастся вооружить фронт и что происходит на передовой — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:01Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

Text

13:55 Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Text

09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

Text

08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
Text

21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Text

20:30 Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году

Text

19:40 Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и что задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

Text

19:01 Бойцы показали, как отбивают вражеские атаки дронов на Донетчине — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:40 Насколько быстро удастся вооружить фронт и что происходит на передовой — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:01 Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

Text

13:55 Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

Военный юрист Тарас Боровский прокомментировал приостановку предоставления консульских услуг украинским мужчинам за границей. По словам эксперта, данная инициатива необоснована новым мобилизационным законом.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Прекращение консульских услуг для мужчин за границей

Новый закон о мобилизации, по словам Боровского, вступит в силу с 18 мая. С этого момента открывается 60-дневный коридор для граждан Украины мужского пола от 18 до 60 лет, которые должны обновить свои персональные данные.

Эта обязанность, отмечает юрист, так же действует для украинских мужчин призывного возраста, которые находятся за рубежом.

"Они могут сделать это по электронной почте или телефонному звонку. Если этого не сделают — консульские услуги прекращаются, или предоставляются параллельно с обновлением данных. Закон говорит так", — объяснил Боровский суть закона.

Однако он добавил, что происходящая ситуация не обоснована новым законом даже несмотря на то, что министр МИД Кулеба логически объясняет это решение.

"Но господин Кулеба забывает, что граждане Украины за границей находятся на разных основаниях, в том числе и на законных. Лишать таких консульских услуг не очень справедливо. Так что эта мера, по моему мнению, поспешна", — сказал Боровский.

Напомним, комментируя ситуацию с ограничением консульских услуг украинским мужчинам за границей, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отсидеться за границей, когда в твоей стране война, не получится. Сейчас главный приоритет — защита Родины от уничтожения.

Также член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, действительно ли стоит опасаться экстрадиции украинским мужчинам за рубежом.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

10:16 Часть украинцев освободят от арендной платы — кто получит право

10:09 Усик сделал сложный выбор между походом за пивом и тренировкой

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

10:00 Корабли России дежурят в акваториях морей — какая угроза ракетоносителей

09:56 Украинцы устроили скандал в Польше из-за запрета консульских услуг

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:39 Украинцы получат помощь от Каритас на ремонт жилья — условия

09:38 На Запорожье раздавались взрывы — россияне ударили по региону более 400 раз

09:35 В Киеве состояние Почтовой площади требует безотлагательной проверки, — комиссия ВР

09:32 Почеттино назвал причину поражения Челси от Арсенала и вспомнил про Мудрика

09:30 Враг утром снова атаковал Одессу — какие последствия

10:16 Часть украинцев освободят от арендной платы — кто получит право

10:09 Усик сделал сложный выбор между походом за пивом и тренировкой

10:00 Корабли России дежурят в акваториях морей — какая угроза ракетоносителей

09:56 Украинцы устроили скандал в Польше из-за запрета консульских услуг

09:39 Украинцы получат помощь от Каритас на ремонт жилья — условия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:38 На Запорожье раздавались взрывы — россияне ударили по региону более 400 раз

09:35 В Киеве состояние Почтовой площади требует безотлагательной проверки, — комиссия ВР

09:32 Почеттино назвал причину поражения Челси от Арсенала и вспомнил про Мудрика

09:30 Враг утром снова атаковал Одессу — какие последствия

09:27 Европа должна быть готова к длительному оказанию помощи Украине, — Боррель

06:40 Цены на металлолом в конце апреля — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

06:30 Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в конце апреля

05:57 Как новый пакет помощи США повлияет на войну в Украине

23 апреля 2024

16:45 Уничтоженные квартиры и судьбы — как одесситы пережили ночную атаку на город

10:50 Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас"

Эксклюзив

06:52 Продаж мало, а количество "недостроев" растет — что будет с ценами на жилье в Украине

05:57 Катамаран "Коммуна" — что за уникальный корабль поразили ВМС Украины в Севастополе

22 апреля 2024

19:12 Украинцев никогда не станет больше — сколько нас останется после войны

14:55 Хаг песах самеах — как одесские иудеи готовятся к празднику свободы

06:27 Цены на продукты в Украине — на сколько в апреле подорожали фрукты

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Text

09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

Text

08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
Text

21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Text

20:30 Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году

Text

19:40 Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и что задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

Text

19:01 Бойцы показали, как отбивают вражеские атаки дронов на Донетчине — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:40 Насколько быстро удастся вооружить фронт и что происходит на передовой — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:01 Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

Text

13:55 Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"