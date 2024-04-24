Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Военный юрист Тарас Боровский прокомментировал приостановку предоставления консульских услуг украинским мужчинам за границей. По словам эксперта, данная инициатива необоснована новым мобилизационным законом.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Прекращение консульских услуг для мужчин за границей

Новый закон о мобилизации, по словам Боровского, вступит в силу с 18 мая. С этого момента открывается 60-дневный коридор для граждан Украины мужского пола от 18 до 60 лет, которые должны обновить свои персональные данные.

Эта обязанность, отмечает юрист, так же действует для украинских мужчин призывного возраста, которые находятся за рубежом.

"Они могут сделать это по электронной почте или телефонному звонку. Если этого не сделают — консульские услуги прекращаются, или предоставляются параллельно с обновлением данных. Закон говорит так", — объяснил Боровский суть закона.

Однако он добавил, что происходящая ситуация не обоснована новым законом даже несмотря на то, что министр МИД Кулеба логически объясняет это решение.

"Но господин Кулеба забывает, что граждане Украины за границей находятся на разных основаниях, в том числе и на законных. Лишать таких консульских услуг не очень справедливо. Так что эта мера, по моему мнению, поспешна", — сказал Боровский.

Напомним, комментируя ситуацию с ограничением консульских услуг украинским мужчинам за границей, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отсидеться за границей, когда в твоей стране война, не получится. Сейчас главный приоритет — защита Родины от уничтожения.

Также член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, действительно ли стоит опасаться экстрадиции украинским мужчинам за рубежом.