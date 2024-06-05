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Юрист Шишкін назвав одну перешкоду для проведення виборів в Україні

Юрист Шишкін назвав одну перешкоду для проведення виборів в Україні

05 червня 2024 р. 23:36

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20:38 Нардеп назвав кількість жінок, які перебувають на першій лінії фронту

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20:00 На жінок чекає ТЦК, кого ще ДПСУ не пустять за кордон та паритет ЗСУ над РФ — новини 5 червня

Text

19:09 Зеленська повідомила кількість українських дітей, яких вивезли на територію Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:09 Зустріч Зеленського з Макроном і Байденом, реакція на мирний план Китаю — ефір Вечір.LIVE

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17:50 "Всиновлення" викрадених українських дітей — Зеленська розповіла про черговий злочин росіян

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Суддя Конституційного Суду 2006-2015 рр., юрист Віктор Шишкін назвав перешкоду для проведення виборів в Україні. Йдеться про воєнний стан. 

Про це Віктор Шишкін сказав в ефірі Вечір.LIVE у середу, 5 червня.

Перешкода для проведення виборів в Україні

За словами Шишкіна, війна триває з 2014 року, але вибори проводилися до 2022 року.

Він вважає, що немає ніякої різниці між АТО та повномасштабним вторгненням.

"У нас була з 2014 року. Люди гинули. Реальна війна. Окупована територія. Але ми проводили вибори. Війна є війна", — додав Шишкін.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук зробив важливу заяву щодо легітимності президента Володимира Зеленського під час воєнного стану. Він наголосив, що всі, хто ставить під сумнів легітимність чинного президента, є ворогами України.

Також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що під час війни неможливо провести вибори так, щоб їх визнали у світі. А питання щодо легітимності Зеленського після 25 травня порушує лише російська пропаганда.

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