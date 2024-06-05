Юрист Шишкин назвал одно препятствие для проведения выборов в Украине

Судья Конституционного Суда 2006-2015 гг., юрист Виктор Шишкин назвал препятствие для проведения выборов в Украине. Речь идет о военном положении.

Об этом Виктор Шишкин сказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 5 июня.

Препятствие для проведения выборов в Украине

По словам Шишкина, война идет с 2014 года, но выборы проводились до 2022 года.

Он считает, что нет разницы между АТО и полномасштабным вторжением.

"У нас была с 2014 года. Люди гибли. Реальная война. Оккупированная территория. Но мы проводили выборы. Война есть война", — добавил Шишкин.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сделал важное заявление по поводу легитимности президента Владимира Зеленского во время военного положения. Он подчеркнул, что все, кто подвергает сомнению легитимность действующего президента, являются врагами Украины.

Также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во время войны невозможно провести выборы так, чтобы их признали в мире. А вопрос о легитимности Зеленского после 25 мая поднимает только российская пропаганда.