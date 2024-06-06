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Юрчишин відзначив роботу журналістів в Україні під час війни

Юрчишин відзначив роботу журналістів в Україні під час війни

06 червня 2024 р. 09:57

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20:38 Нардеп назвав кількість жінок, які перебувають на першій лінії фронту

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20:00 На жінок чекає ТЦК, кого ще ДПСУ не пустять за кордон та паритет ЗСУ над РФ — новини 5 червня

Text

19:09 Зеленська повідомила кількість українських дітей, яких вивезли на територію Росії

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В Україні у четвер, 6 червня, відзначають День журналіста. Під час війни проти працівників медіа не доводилося вводити якісь обмежувальні заходи, оскільки багато речей вони узгодили з військовими.

Про це заявив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в ефірі Ранок.LIVE.

Українська журналістика під час війни

Юрчишин заявив, що під час війни журналістика в Україні показала свою дорослість. Він подякував представникам ЗМІ за дотримання стандарту слова в цей період.

"В переважній більшості не доводилося вводити якісь обмежувальні кроки, бо дуже багато речей журналістська спільнота між собою визначила та узгодила з військовим командуванням", — сказав депутат.

За словами народного обранця, зараз в інформаційному просторі присутні виклики, але українські медіа, не зважаючи на складнощі, перевіряють факти та збалансовано надають інформацію.

Нагадаємо, 1 червня у Нью-Йорку відбулась щорічна журналістська конференція. Серед питань, які обговорювались: проблеми журналістики сьогодні у час війни в Україні та механізми, які можуть покращити роботу журналістів.

Також ми писали, що на фронті безвісти зник співробітник агентства "Українські новини" Олександр Петраковський. Він брав участь у бойових діях під Часовим Яром.

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09:42 Зеленський вперше поговорив телефоном з президентом Перу

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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