Юрчишин отметил работу журналистов в Украине во время войны

В Украине в четверг, 6 июня отмечают День журналиста. Во время войны против работников СМИ не приходилось вводить какие-либо ограничительные меры, поскольку многие вещи они согласовали с военными.

Об этом заявил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин в эфире Ранок.LIVE.

Украинская журналистика во время войны

Юрчишин заявил, что в ходе войны журналистика в Украине показала свою зрелость. Он поблагодарил представителей СМИ за соблюдение стандарта слова в этот период.

"В подавляющем большинстве не приходилось вводить какие-либо ограничительные шаги, потому что очень много вещей журналистское сообщество между собой определило и согласовало с военным командованием", — сказал депутат.

По словам народного избранника, сейчас в информационном пространстве присутствуют вызовы, но украинские медиа, несмотря на сложности, проверяют факты и сбалансировано предоставляют информацию.

Напомним, 1 июня в Нью-Йорке прошла ежегодная журналистская конференция. Среди обсуждаемых вопросов: проблемы журналистики сегодня во время войны в Украине и механизмы, которые могут улучшить работу журналистов.

Также мы писали, что на фронте без вести пропал сотрудник агентства "Українські новини" Александр Петраковский. Он участвовал в боевых действиях под Часовым Яром.