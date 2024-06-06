Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Юрчишин отметил работу журналистов в Украине во время войны arrow
Юрчишин отметил работу журналистов в Украине во время войны

Юрчишин отметил работу журналистов в Украине во время войны

6 июня 2024 г. 9:57

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:09 Годовщина трагедии на Каховской ГЭС — нардеп Соболев прокомментировал последствия теракта РФ

Text

09:57 Юрчишин отметил работу журналистов в Украине во время войны

Text

08:00 Зеленский в Катаре, новое наступление РФ и годовщина подрыва Каховской ГЭС — эфир Ранок.LIVE

5 июня 2024
Text

23:36 Юрист Шишкин назвал одно препятствие для проведения выборов в Украине

Text

22:17 Не Саммит мира — нардеп объяснил, что может изменить военную ситуацию в Украине

Text

20:38 Нардеп назвал количество женщин, находящихся на первой линии фронта

Text

20:00 Женщин ждет ТЦК, кого еще ГПСУ не пустят за границу и паритет ВСУ над РФ — новости 5 июня

Text

19:09 Зеленская сообщила количество украинских детей, вывезенных на территорию России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:09 Встреча Зеленского с Макроном и Байденом, реакция на мирный план Китая — эфир Вечір.LIVE

Text

17:50 "Усыновление" похищенных украинских детей — Зеленская рассказала об очередном преступлении россиян

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

11:09 Годовщина трагедии на Каховской ГЭС — нардеп Соболев прокомментировал последствия теракта РФ

Text

09:57 Юрчишин отметил работу журналистов в Украине во время войны

Text

08:00 Зеленский в Катаре, новое наступление РФ и годовщина подрыва Каховской ГЭС — эфир Ранок.LIVE

5 июня 2024
Text

23:36 Юрист Шишкин назвал одно препятствие для проведения выборов в Украине

Text

22:17 Не Саммит мира — нардеп объяснил, что может изменить военную ситуацию в Украине

Text

20:38 Нардеп назвал количество женщин, находящихся на первой линии фронта

Text

20:00 Женщин ждет ТЦК, кого еще ГПСУ не пустят за границу и паритет ВСУ над РФ — новости 5 июня

Text

19:09 Зеленская сообщила количество украинских детей, вывезенных на территорию России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:09 Встреча Зеленского с Макроном и Байденом, реакция на мирный план Китая — эфир Вечір.LIVE

Text

17:50 "Усыновление" похищенных украинских детей — Зеленская рассказала об очередном преступлении россиян

В Украине в четверг, 6 июня отмечают День журналиста. Во время войны против работников СМИ не приходилось вводить какие-либо ограничительные меры, поскольку многие вещи они согласовали с военными.

Об этом заявил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин в эфире Ранок.LIVE.

Украинская журналистика во время войны

Юрчишин заявил, что в ходе войны журналистика в Украине показала свою зрелость. Он поблагодарил представителей СМИ за соблюдение стандарта слова в этот период.

"В подавляющем большинстве не приходилось вводить какие-либо ограничительные шаги, потому что очень много вещей журналистское сообщество между собой определило и согласовало с военным командованием", — сказал депутат.

По словам народного избранника, сейчас в информационном пространстве присутствуют вызовы, но украинские медиа, несмотря на сложности, проверяют факты и сбалансировано предоставляют информацию.

Напомним, 1 июня в Нью-Йорке прошла ежегодная журналистская конференция. Среди обсуждаемых вопросов: проблемы журналистики сегодня во время войны в Украине и механизмы, которые могут улучшить работу журналистов.

Также мы писали, что на фронте без вести пропал сотрудник агентства "Українські новини" Александр Петраковский. Он участвовал в боевых действиях под Часовым Яром.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

11:09 Годовщина трагедии на Каховской ГЭС — нардеп Соболев прокомментировал последствия теракта РФ

11:09 Готовил оккупацию Волчанска — СБУ задержала российского информатора

10:56 Выборы парламента ЕС — что может измениться для Украины

10:51 Украина разочарована скоростью подготовки своих пилотов на F-16 в США, — Politico

10:45 Свет есть максимум 4 часа в сутки — состояние энергосистемы в Одесской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:40 До 20 часов без света — эксперт объяснил, что может изменить ситуацию

10:36 Штрафы до 128 тыс. грн — за что грозит наказание от Гоструда

10:33 Удары по нефтебазе в РФ — в ГУР подтвердили причастность

10:20 Враг вывел снаряженные ракетоносители в Черное море — сколько "Калибров" грозит Одесчине

10:16 Стало известно, в каких случаях работники ТЦК могут задерживать граждан

11:09 Готовил оккупацию Волчанска — СБУ задержала российского информатора

10:56 Выборы парламента ЕС — что может измениться для Украины

10:51 Украина разочарована скоростью подготовки своих пилотов на F-16 в США, — Politico

10:45 Свет есть максимум 4 часа в сутки — состояние энергосистемы в Одесской области

10:40 До 20 часов без света — эксперт объяснил, что может изменить ситуацию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:36 Штрафы до 128 тыс. грн — за что грозит наказание от Гоструда

10:33 Удары по нефтебазе в РФ — в ГУР подтвердили причастность

10:20 Враг вывел снаряженные ракетоносители в Черное море — сколько "Калибров" грозит Одесчине

10:16 Стало известно, в каких случаях работники ТЦК могут задерживать граждан

10:12 Боец Нацгвардии сообщил, что россияне подтягивают резервы в Харьковской области

Эксклюзив

06:20 Мини-ТЭЦ в каждый дом — панацея от отключений света или фантазия

5 июня 2024
Эксклюзив

19:05 Насколько безопасно купаться в море сегодня — влияние войны на экологию в Одесском регионе

06:40 Цены на цветные металлы в июне — сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине

Эксклюзив

06:19 Доллар по 45 уже к концу года — почему дешевеет гривня и что влияет на курс

4 июня 2024

17:30 Вопрос безопасности и выживания — что думают одесситы о возвращении ядерного статуса Украине

12:22 Nvidia, AMD и Intel анонсировали новое поколение чипов ИИ — индустрии прочат серьезные изменения

05:42 Не только свет — какие еще коммунальные услуги подорожают в Украине в ближайшее время

3 июня 2024

16:30 Одесситы о мобилизации — какой она должна быть в Украине

Эксклюзив

06:06 Рост цен на АЗС уже с лета: сколько будет стоить топливо и когда ждать дефицит

31 мая 2024

21:10 Закон о мобилизации — все нюансы, которые нужно знать военнообязанным

Text

11:09 Годовщина трагедии на Каховской ГЭС — нардеп Соболев прокомментировал последствия теракта РФ

Text

09:57 Юрчишин отметил работу журналистов в Украине во время войны

Text

08:00 Зеленский в Катаре, новое наступление РФ и годовщина подрыва Каховской ГЭС — эфир Ранок.LIVE

5 июня 2024
Text

23:36 Юрист Шишкин назвал одно препятствие для проведения выборов в Украине

Text

22:17 Не Саммит мира — нардеп объяснил, что может изменить военную ситуацию в Украине

Text

20:38 Нардеп назвал количество женщин, находящихся на первой линии фронта

Text

20:00 Женщин ждет ТЦК, кого еще ГПСУ не пустят за границу и паритет ВСУ над РФ — новости 5 июня

Text

19:09 Зеленская сообщила количество украинских детей, вывезенных на территорию России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:09 Встреча Зеленского с Макроном и Байденом, реакция на мирный план Китая — эфир Вечір.LIVE

Text

17:50 "Усыновление" похищенных украинских детей — Зеленская рассказала об очередном преступлении россиян