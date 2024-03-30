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Юрчишин пояснив, чому в Україні хочуть заборонити Telegram

Юрчишин пояснив, чому в Україні хочуть заборонити Telegram

30 березня 2024 р. 09:50

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09:11 Українські силовики проти Telegram — Юрчишин відповів, чому хочуть закрити месенджер

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19:30 Результати переговорів з Польщею, скорочення населення та незаконний бізнес — ефір Новини.LIVE

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18:31 Збив ворожу ракету за лічені секунди — історія молодого бійця, який охороняє небо Київщини

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Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин пояснив, чому в Україні хочуть заборонити месенджер Telegram. За його словами, він є лідером серед мереж в країнах третього світу.

Про це Ярослав Юрчишин розповів в ефірі Новини.LIVE.

Причини заборони Telegram в Україні

Юрчишин розповів про можливу блокування месенджера в Україні на прикладі Іспанії. За його словами, там Telegram заборонили з двох причин: 

  • піратство;
  • незахищеність персональних даних.

Він зазначив, що такі ж рекомендації про невикористання Telegram та TikTok були впроваджені в Норвегії з аналогічних міркувань.

За його словами, мережі намагаються приховувати свою систему власності і до максимального зберігати анонімність, адже це дозволяє не сплачувати податки. До того ж через месенджер люди можуть закликати до геноциду та виправдовувати російську агресію.

"На жаль, цього в Telegram та TikTok дуже і дуже багато і звісно досвід Іспанії, Норвегії, Сполучених Штатів для нас є дуже важливим. Чому? Тому що дискусія про те, чи це наступ на свободу слова, хоча яка свобода слова може бути в анонімі. Свобода слова — це похідні від відповідальності", — наголосив Юрчишин.

Він зазначив, що потрібно знайти механізм протидії російській пропаганді в мережах.

Нагадаємо, з 1 квітня користувачі з України, Росії та Білорусі зможуть контролювати, хто має можливість надсилати їм особисті повідомлення в месенджері Telegram. Нову функцію запровадять через численні повідомлення від незнайомців із закликами до терактів. 

Також народний депутат Микола Княжицький розповів, що наразі дуже складно навести лад з анонімними Telegram-каналами в Україні, адже його не контролює якийсь державний орган. Складність полягає ще й в тому, що українські спецслужби не знають власників Telegram-каналів, через їх величезну кількість. 

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09:28 Бразилець Вінісіус повернеться з Реалу в Шахтар

09:25 У Києві подорожчає транспортна карта — скільки доведеться платити

09:11 У львівському саду Благовіщення розквітли магнолії — яскраві фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:54 У Чернігівській області судитимуть депутата міськради за ухиляння від військової служби

08:40 Неймар попросив саудівців відпустити його до Європи — до якого клубу хоче бразилець

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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