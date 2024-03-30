Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить мессенджер Telegram. По его словам, он лидер среди сетей в странах третьего мира.
Об этом Ярослав Юрчишин рассказал в эфире Новини.LIVE.
Причины запрета Telegram в Украине
Юрчишин рассказал о возможной блокировке мессенджера в Украине на примере Испании. По его словам, там Telegram запретили по двум причинам:
- пиратство;
- незащищенность персональных данных.
Он отметил, что такие же рекомендации о неиспользовании Telegram и TikTok были введены в Норвегии по аналогичным соображениям.
По его словам, сети пытаются скрывать свою систему собственности и максимально сохранять анонимность, ведь это позволяет не платить налоги. К тому же, через мессенджер люди могут призывать к геноциду и оправдывать российскую агрессию.
"К сожалению, этого в Telegram и TikTok очень и очень много и конечно опыт Испании, Норвегии, Соединенных Штатов для нас очень важен. Почему? Потому что дискуссия о том, это наступление на свободу слова, хотя какая свобода слова может быть в анониме. Свобода слова — это производные от ответственности", — подчеркнул Юрчишин.
Он отметил, что необходимо найти механизм противодействия российской пропаганде в сетях.
Напомним, с 1 апреля пользователи из Украины, России и Беларуси смогут контролировать, кто имеет возможность отправлять им личные сообщения в мессенджере Telegram. Новая функция будет введена через многочисленные сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.
Также народный депутат Николай Княжицкий рассказал, что сейчас очень сложно навести порядок с анонимными Telegram-каналами в Украине, ведь его не контролирует какой-либо государственный орган. Сложность еще и в том, что украинские спецслужбы не знают владельцев Telegram-каналов, из-за их огромного количества.