Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram arrow
Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

30 марта 2024 г. 9:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

09:50 Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

Text

09:11 Украинские силовики против Telegram — Юрчишин ответил, почему хотят закрыть мессенджер

Text

08:05 Лукашенко работает в интересах Путина — нардеп объяснил, есть ли ядерная угроза для стран Балтии

29 марта 2024
Text

20:05 Когда подорожает свет и сколько теперь будут платить украинцы — эфир Новини.LIVE

Text

19:30 Результаты переговоров с Польшей, сокращение населения и незаконный бизнес — эфир Новини.LIVE

Text

18:31 Сбил вражескую ракету в считанные секунды — история молодого бойца, охраняющего небо Киевщины

Text

17:21 Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:46 Генерал-лейтенант рассказал, куда именно целила РФ во время атаки на энергосистему

Text

13:03 Запугивание или попытка сделать блекаут — генерал объяснил, почему РФ возобновила обстрелы

Text

09:50 Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

Text

09:11 Украинские силовики против Telegram — Юрчишин ответил, почему хотят закрыть мессенджер

Text

08:05 Лукашенко работает в интересах Путина — нардеп объяснил, есть ли ядерная угроза для стран Балтии

29 марта 2024
Text

20:05 Когда подорожает свет и сколько теперь будут платить украинцы — эфир Новини.LIVE

Text

19:30 Результаты переговоров с Польшей, сокращение населения и незаконный бизнес — эфир Новини.LIVE

Text

18:31 Сбил вражескую ракету в считанные секунды — история молодого бойца, охраняющего небо Киевщины

Text

17:21 Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:46 Генерал-лейтенант рассказал, куда именно целила РФ во время атаки на энергосистему

Text

13:03 Запугивание или попытка сделать блекаут — генерал объяснил, почему РФ возобновила обстрелы

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить мессенджер Telegram. По его словам, он лидер среди сетей в странах третьего мира.

Об этом Ярослав Юрчишин рассказал в эфире Новини.LIVE.

Причины запрета Telegram в Украине

Юрчишин рассказал о возможной блокировке мессенджера в Украине на примере Испании. По его словам, там Telegram запретили по двум причинам:

  • пиратство;
  • незащищенность персональных данных.

Он отметил, что такие же рекомендации о неиспользовании Telegram и TikTok были введены в Норвегии по аналогичным соображениям.

По его словам, сети пытаются скрывать свою систему собственности и максимально сохранять анонимность, ведь это позволяет не платить налоги. К тому же, через мессенджер люди могут призывать к геноциду и оправдывать российскую агрессию.

"К сожалению, этого в Telegram и TikTok очень и очень много и конечно опыт Испании, Норвегии, Соединенных Штатов для нас очень важен. Почему? Потому что дискуссия о том, это наступление на свободу слова, хотя какая свобода слова может быть в анониме. Свобода слова — это производные от ответственности", — подчеркнул Юрчишин.

Он отметил, что необходимо найти механизм противодействия российской пропаганде в сетях.

Напомним, с 1 апреля пользователи из Украины, России и Беларуси смогут контролировать, кто имеет возможность отправлять им личные сообщения в мессенджере Telegram. Новая функция будет введена через многочисленные сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.

Также народный депутат Николай Княжицкий рассказал, что сейчас очень сложно навести порядок с анонимными Telegram-каналами в Украине, ведь его не контролирует какой-либо государственный орган. Сложность еще и в том, что украинские спецслужбы не знают владельцев Telegram-каналов, из-за их огромного количества.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

10:21 Вручение повесток мужчинам с инвалидностью — в ТЦК объяснили, для чего это нужно

10:20 Бенфика для конкуренции Трубину купит голкипера национальной сборной Бразилии

10:15 Российские захватчики ночью атаковали Одесчину — какие последствия

10:13 Украина получила около девяти миллиардов долларов в марте — куда пойдут средства

10:12 В Харьковской области раздавались мощные взрывы — оккупанты атаковали населенные пункты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:50 Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

09:50 Отбили штурм врага на Донетчине — в Генштабе показали, как 79-я ОДШБр уничтожила пехоту и технику РФ

09:35 РФ модернизировала ракету X-101, она стала более опасной, — Defense Express

09:28 Бразилец Винисиус вернется из Реала в Шахтер

09:25 В Киеве подорожает транспортная карта — сколько придется платить

10:21 Вручение повесток мужчинам с инвалидностью — в ТЦК объяснили, для чего это нужно

10:20 Бенфика для конкуренции Трубину купит голкипера национальной сборной Бразилии

10:15 Российские захватчики ночью атаковали Одесчину — какие последствия

10:13 Украина получила около девяти миллиардов долларов в марте — куда пойдут средства

10:12 В Харьковской области раздавались мощные взрывы — оккупанты атаковали населенные пункты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:50 Отбили штурм врага на Донетчине — в Генштабе показали, как 79-я ОДШБр уничтожила пехоту и технику РФ

09:35 РФ модернизировала ракету X-101, она стала более опасной, — Defense Express

09:28 Бразилец Винисиус вернется из Реала в Шахтер

09:25 В Киеве подорожает транспортная карта — сколько придется платить

09:11 Во львовском саду Благовещения расцвели магнолии — яркие фото

06:15 Сок сельдерея и можно ли его употреблять литрами — объяснение нутрициолога

29 марта 2024
Эксклюзив

18:39 Напряжение растет — как будут развиваться экономические отношения между Украиной и Польшей, — Пехота

17:36 Смена Зеленского во время войны и организация выборов в Крыму — к чему готовится ЦИК

17:30 Полный блэкаут в Одессе — как горожане борются с отключением света

Эксклюзив

05:51 В ожидании Zara: как возвращение мировых брендов повлияет на рынок и цены

04:45 Отключения света в Украине — как изменились цены на повербанки, зарядные станции и фонари

28 марта 2024

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в конце марта

27 марта 2024
обновлено:

19:55 Спектакли под звуки взрывов и тревог — искусство в военной Одессе

17:35 Вражеские атаки продолжаются — планируют ли одесситы уезжать

07:00 ТОП налогоплательщиков среди глав комитетов ВР за 2022 год — рейтинг

Text

09:50 Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

Text

09:11 Украинские силовики против Telegram — Юрчишин ответил, почему хотят закрыть мессенджер

Text

08:05 Лукашенко работает в интересах Путина — нардеп объяснил, есть ли ядерная угроза для стран Балтии

29 марта 2024
Text

20:05 Когда подорожает свет и сколько теперь будут платить украинцы — эфир Новини.LIVE

Text

19:30 Результаты переговоров с Польшей, сокращение населения и незаконный бизнес — эфир Новини.LIVE

Text

18:31 Сбил вражескую ракету в считанные секунды — история молодого бойца, охраняющего небо Киевщины

Text

17:21 Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:46 Генерал-лейтенант рассказал, куда именно целила РФ во время атаки на энергосистему

Text

13:03 Запугивание или попытка сделать блекаут — генерал объяснил, почему РФ возобновила обстрелы