Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить мессенджер Telegram. По его словам, он лидер среди сетей в странах третьего мира.

Об этом Ярослав Юрчишин рассказал в эфире Новини.LIVE.

Причины запрета Telegram в Украине

Юрчишин рассказал о возможной блокировке мессенджера в Украине на примере Испании. По его словам, там Telegram запретили по двум причинам:

пиратство;

незащищенность персональных данных.

Он отметил, что такие же рекомендации о неиспользовании Telegram и TikTok были введены в Норвегии по аналогичным соображениям.

По его словам, сети пытаются скрывать свою систему собственности и максимально сохранять анонимность, ведь это позволяет не платить налоги. К тому же, через мессенджер люди могут призывать к геноциду и оправдывать российскую агрессию.

"К сожалению, этого в Telegram и TikTok очень и очень много и конечно опыт Испании, Норвегии, Соединенных Штатов для нас очень важен. Почему? Потому что дискуссия о том, это наступление на свободу слова, хотя какая свобода слова может быть в анониме. Свобода слова — это производные от ответственности", — подчеркнул Юрчишин.

Он отметил, что необходимо найти механизм противодействия российской пропаганде в сетях.

Напомним, с 1 апреля пользователи из Украины, России и Беларуси смогут контролировать, кто имеет возможность отправлять им личные сообщения в мессенджере Telegram. Новая функция будет введена через многочисленные сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.

Также народный депутат Николай Княжицкий рассказал, что сейчас очень сложно навести порядок с анонимными Telegram-каналами в Украине, ведь его не контролирует какой-либо государственный орган. Сложность еще и в том, что украинские спецслужбы не знают владельцев Telegram-каналов, из-за их огромного количества.