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Ймовірність висока — нардеп розповів, коли в Україні можуть підвищити тарифи на електрику

Ймовірність висока — нардеп розповів, коли в Україні можуть підвищити тарифи на електрику

25 квітня 2024 р. 12:42

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12:42 Ймовірність висока — нардеп розповів, коли в Україні можуть підвищити тарифи на електрику

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11:42 Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

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10:57 РФ використовує снаряди з Китаю та КНДР, — речник ОСУВ Хортиця Волошин

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10:45 У Раді відповіли, чи дійсно чоловікам за кордоном припинили видачу паспортів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:04 Черги до ТЦК у Києві — військовий Тимочко прокоментував ситуацію

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07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

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22:31 Ексофіцер СБУ Ягун заявив, що українців, які виїхали з країни, потрібно позбавити громадянства

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Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що наразі Міністерство енергетики веде розрахунок на випадок, якщо Кабінет міністрів ухвалить рішення про підвищення тарифів. Ймовірність підвищення цін на електрику, за його словами, залишається дуже високою з 1 червня. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Підвищення тарифів в Україні

"Що стосується можливого підвищення тарифів, то тут слухайте Міністерство енергетики. Відомство веде розрахунки на випадок, якщо Уряд вимушений буде підвищувати тарифи", — сказав Кучеренко, говорячи про можливість підвищення тарифів. 

Він додав, що зростання цін навряд чи відбудеться з початком травня. Однак, ймовірність цього лишається доволі високою вже з 1 червня. Причиною цього, на думку нардепа, незбалансованість ринку та великі борги. 

"Його точно вже не встигнуть підвищити з 1 травня. Але ймовірність, що з 1 червня можливе таке підвищення вона лишається дуже високою", — сказав Кучеренко. 

Нагадаємо, ми писали, що зміниться з 1 травня у тарифах на послуги ЖКГ. 

Також Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону.

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13:20 Над небом Одещини збили декілька ворожих дронів

13:20 У жінки почались пологи в евакуаційному потязі під час шляху на Рівненщину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:14 Дохід частини українських театрів зріс на 165% — дані YouControl

13:13 У Кривому Розі пролунали потужні вибухи, — місцеві пабліки

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