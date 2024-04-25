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Вероятность высокая — нардеп рассказал, когда в Украине могут повысить тарифы на электричество

Вероятность высокая — нардеп рассказал, когда в Украине могут повысить тарифы на электричество

25 апреля 2024 г. 12:42

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10:57 РФ использует снаряды из Китая и КНДР, — спикер ОСУВ Хортица Волошин

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10:45 В Раде ответили, действительно ли мужчинам за границей прекратили выдачу паспортов

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Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что Министерство энергетики ведет расчет на случай, если Кабинет министров примет решение о повышении тарифов. Вероятность повышения цен на электричество, по его словам, остается очень высокой с 1 июня.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Повышение тарифов в Украине

"Что касается возможного повышения тарифов, то здесь слушайте Министерство энергетики. Ведомство ведет расчеты на случай, если правительство вынуждено будет повышать тарифы", — сказал Кучеренко, говоря о возможности повышения тарифов.

Он добавил, что рост цен вряд ли произойдет в начале мая. Однако вероятность этого остается достаточно высокой уже с 1 июня. Причиной этого, по мнению нардепа, является несбалансированность рынка и большие долги.

"Его точно уже не успеют повысить с 1 мая. Но вероятность, что с 1 июня возможно такое повышение, она остается очень высокой", — сказал Кучеренко.

Напомним, мы писали, что изменится с 1 мая по тарифам на услуги ЖКХ.

Также Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона.

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12:55 Развлечения ради в Одессе подожгли строительный магазин

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:50 Открыто распространяла психотропные вещества — в Киеве задержали женщину

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