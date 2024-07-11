Ймовірність отримання Україною запрошення в НАТО й дозволу на удари по Росії — ефір Новини.LIVE

У Вашингтоні в Сполучених Штатах Америки триває саміт НАТО. Водночас Президент Володимир Зеленський прагне отримати дозвіл для України бити по аеродромах на території Росії.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- заввідділення трансплантації кісткового мозку "Охматдиту" Олександр Лисиця;
- нардеп, заступник голови Комітету з питань інтеграції до ЄС Вадим Галайчук;
- голова Комітету виборців України, доктор історичних наук Олексій Кошель.
Серед тем, які ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять з ними:
- Саміт НАТО: чи запропонують Україні членство в Альянсі;
- Зеленський намагається отримати дозвіл заходу бити по аеродромах РФ;
- ТЦК централізованого друкуватимуть повістки.
Раніше міністр оборони Великобританії Джон Гілі заявив, що країнам НАТО доведеться більше відраховувати з бюджету на збереження боєздатності Альянсу.
Також ми писали, що НАТО продовжуватиме надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.