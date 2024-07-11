Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Ймовірність отримання Україною запрошення в НАТО й дозволу на удари по Росії — ефір Новини.LIVE arrow
Ймовірність отримання Україною запрошення в НАТО й дозволу на удари по Росії — ефір Новини.LIVE

Ймовірність отримання Україною запрошення в НАТО й дозволу на удари по Росії — ефір Новини.LIVE

11 липня 2024 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Ймовірність отримання Україною запрошення в НАТО й дозволу на удари по Росії — ефір Новини.LIVE

10 липня 2024
Text

17:50 Заборона Україні бити по Криму західною зброєю та загроза поширення онкології — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Нардеп спрогнозував, коли очікувати кадрових змін в уряді

Text

16:43 Речниця Залужного відповіла, коли в ексголовкома з'явилося відчуття, що Україна вистоїть

Text

14:08 Військовий юрист пояснив, чому в Україні 400 тисяч осіб перебувають у розшуку

Text

13:00 Саміт НАТО, дозвіл бити Storm Shadow по РФ та зустріч Зеленського з Байденом — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:25 Стало відомо, чи був готовий Залужний до повномасштабного вторгнення Росії

Text

11:56 Підсумки першого дня саміту НАТО у Вашингтоні — деталі від Новини.LIVE

Text

08:00 Влучання ракет по столиці та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

9 липня 2024
Text

17:57 Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

08:00 Ймовірність отримання Україною запрошення в НАТО й дозволу на удари по Росії — ефір Новини.LIVE

10 липня 2024
Text

17:50 Заборона Україні бити по Криму західною зброєю та загроза поширення онкології — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Нардеп спрогнозував, коли очікувати кадрових змін в уряді

Text

16:43 Речниця Залужного відповіла, коли в ексголовкома з'явилося відчуття, що Україна вистоїть

Text

14:08 Військовий юрист пояснив, чому в Україні 400 тисяч осіб перебувають у розшуку

Text

13:00 Саміт НАТО, дозвіл бити Storm Shadow по РФ та зустріч Зеленського з Байденом — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:25 Стало відомо, чи був готовий Залужний до повномасштабного вторгнення Росії

Text

11:56 Підсумки першого дня саміту НАТО у Вашингтоні — деталі від Новини.LIVE

Text

08:00 Влучання ракет по столиці та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

9 липня 2024
Text

17:57 Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла

У Вашингтоні в Сполучених Штатах Америки триває саміт НАТО. Водночас Президент Володимир Зеленський прагне отримати дозвіл для України бити по аеродромах на території Росії.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • заввідділення трансплантації кісткового мозку "Охматдиту" Олександр Лисиця;
  • нардеп, заступник голови Комітету з питань інтеграції до ЄС Вадим Галайчук;
  • голова Комітету виборців України, доктор історичних наук Олексій Кошель.

Серед тем, які ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять з ними:

  • Саміт НАТО: чи запропонують Україні членство в Альянсі;
  • Зеленський намагається отримати дозвіл заходу бити по аеродромах РФ;
  • ТЦК централізованого друкуватимуть повістки.

Раніше міністр оборони Великобританії Джон Гілі заявив, що країнам НАТО доведеться більше відраховувати з бюджету на збереження боєздатності Альянсу.

Також ми писали, що НАТО продовжуватиме надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:07 Вночі Росія атакувала Україну ракетами та дронами — скільки цілей збила ППО

Text

08:00 Ймовірність отримання Україною запрошення в НАТО й дозволу на удари по Росії — ефір Новини.LIVE

07:51 Валерій Залужний довів свою речницю до сліз — Людмила Долгоновська розповіла, чому звільнилась

07:40 Черги на кордоні України — прикордонники попередили, де водіям доведеться почекати

07:04 Як каратимуть українських чоловіків, яких ТЦК "спіймає" без військового квитка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:02 Зламати ноги, щоб не мобілізуватися — ухилянти вигадали новий метод "відкосити" від армії

06:40 Ціни на чорний метал в Україні — скільки коштує 1 кг брухту в липні

06:30 Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує тонна зерна в липні

06:10 Пенсії працівників Нацполіції — які потрібно знати нюанси призначення

05:37 НАТО попереджає про застосування статті 5 — як РФ може підштовхнути альянс це зробити

08:07 Вночі Росія атакувала Україну ракетами та дронами — скільки цілей збила ППО

07:51 Валерій Залужний довів свою речницю до сліз — Людмила Долгоновська розповіла, чому звільнилась

07:40 Черги на кордоні України — прикордонники попередили, де водіям доведеться почекати

07:04 Як каратимуть українських чоловіків, яких ТЦК "спіймає" без військового квитка

07:02 Зламати ноги, щоб не мобілізуватися — ухилянти вигадали новий метод "відкосити" від армії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40 Ціни на чорний метал в Україні — скільки коштує 1 кг брухту в липні

06:30 Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує тонна зерна в липні

06:10 Пенсії працівників Нацполіції — які потрібно знати нюанси призначення

05:37 НАТО попереджає про застосування статті 5 — як РФ може підштовхнути альянс це зробити

05:36 У Львові анонсували проєкт з відбору операторів БпЛА — коли розпочнеться

14:47 Україна проживе самостійно — що в Одесі знають про НАТО

06:40 В Україні стрімко дорожчає золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів в Україні

9 липня 2024
Ексклюзив

18:47 Небезпечна спадщина СРСР на Одещині — як утилізують хімікати

06:40 Ціни за 1 кг міді у липні — скільки коштує здати кольорові метали в Україні

05:43 Наші у Forbes — історія українців, що потрапили до азійського списку 30 до тридцяти

8 липня 2024

06:03 Пальне буде дорожчати — скільки будемо платити за бензин та як це вдарить по всіх цінах

7 липня 2024

06:38 Ціни зростають — на скільки здорожчали генератори в Україні та чи дешевше їх купувати за кордоном

Ексклюзив

05:10 Як знайти робочі пункти незламності у Львові — перевірені адреси пунктів, що не зламалися

6 липня 2024

19:13 Окупований Бахмут — скільки людей поїхало з майже знищеного міста

Ексклюзив

04:19 Кулінарна дипломатія — як українці популяризують національні страви в Японії

Text

08:00 Ймовірність отримання Україною запрошення в НАТО й дозволу на удари по Росії — ефір Новини.LIVE

10 липня 2024
Text

17:50 Заборона Україні бити по Криму західною зброєю та загроза поширення онкології — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Нардеп спрогнозував, коли очікувати кадрових змін в уряді

Text

16:43 Речниця Залужного відповіла, коли в ексголовкома з'явилося відчуття, що Україна вистоїть

Text

14:08 Військовий юрист пояснив, чому в Україні 400 тисяч осіб перебувають у розшуку

Text

13:00 Саміт НАТО, дозвіл бити Storm Shadow по РФ та зустріч Зеленського з Байденом — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:25 Стало відомо, чи був готовий Залужний до повномасштабного вторгнення Росії

Text

11:56 Підсумки першого дня саміту НАТО у Вашингтоні — деталі від Новини.LIVE

Text

08:00 Влучання ракет по столиці та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

9 липня 2024
Text

17:57 Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла