Вероятность получения Украиной приглашения в НАТО и разрешения на удары по России — эфир Новини.LIVE

В Вашингтоне в Соединенных Штатах Америки продолжается саммит НАТО. В то же время, Президент Владимир Зеленский стремится получить разрешение для Украины бить по аэродромам на территории России.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

отделение трансплантации костного мозга "Охматдета" Александр Лисица;

нардеп, заместитель председателя Комитета по интеграции в ЕС Вадим Галайчук;

председатель Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук Алексей Кошель.

Среди тем, которые ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят с ними:

Саммит НАТО: предложат ли Украине членство в Альянсе;

Зеленский пытается получить разрешение мероприятия бить по аэродромам РФ;

ТЦК централизованного будут печатать повестки.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что странам НАТО придется больше отчислять из бюджета на сохранение боеспособности Североатлантического союза.

Также мы писали, что НАТО будет продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России.