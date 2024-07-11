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Вероятность получения Украиной приглашения в НАТО и разрешения на удары по России — эфир Новини.LIVE

Вероятность получения Украиной приглашения в НАТО и разрешения на удары по России — эфир Новини.LIVE

11 июля 2024 г. 8:00

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08:00 Вероятность получения Украиной приглашения в НАТО и разрешения на удары по России — эфир Новини.LIVE

10 июля 2024
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17:50 Запрет Украине бить по Крыму западным оружием и угроза распространения онкологии — эфир Вечір.LIVE

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17:43 Нардеп спрогнозировал, когда ожидать кадровых изменений в Правительстве

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16:43 Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит

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14:08 Военный юрист объяснил, почему в Украине 400 тысяч человек находятся в розыске

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13:00 Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом — эфир День.LIVE

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12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

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11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

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08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
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17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Вероятность получения Украиной приглашения в НАТО и разрешения на удары по России — эфир Новини.LIVE

10 июля 2024
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17:50 Запрет Украине бить по Крыму западным оружием и угроза распространения онкологии — эфир Вечір.LIVE

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17:43 Нардеп спрогнозировал, когда ожидать кадровых изменений в Правительстве

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16:43 Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит

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14:08 Военный юрист объяснил, почему в Украине 400 тысяч человек находятся в розыске

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13:00 Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом — эфир День.LIVE

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В Вашингтоне в Соединенных Штатах Америки продолжается саммит НАТО. В то же время, Президент Владимир Зеленский стремится получить разрешение для Украины бить по аэродромам на территории России.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • отделение трансплантации костного мозга "Охматдета" Александр Лисица;
  • нардеп, заместитель председателя Комитета по интеграции в ЕС Вадим Галайчук;
  • председатель Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук Алексей Кошель.

Среди тем, которые ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят с ними:

  • Саммит НАТО: предложат ли Украине членство в Альянсе;
  • Зеленский пытается получить разрешение мероприятия бить по аэродромам РФ;
  • ТЦК централизованного будут печатать повестки.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что странам НАТО придется больше отчислять из бюджета на сохранение боеспособности Североатлантического союза.

Также мы писали, что НАТО будет продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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