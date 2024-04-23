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Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

23 квітня 2024 р. 19:40

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20:30 Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році

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19:40Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

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19:01 Бійці показали, як відбивають ворожі атаки дронів на Донеччині — ексклюзив Новини.LIVE

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18:40 Наскільки швидко вдасться озброїти фронт та що відбувається на передовій — ефір Новини.LIVE

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18:01Удар пр харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії — ефір Новини.LIVE

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13:55 Ексклюзивне відео з фронту — Новини.LIVE показали навчання бригади "Рубіж"

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12:37 Припинення консульських дій для чоловіків за кордоном — політолог назвав ймовірну мету

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12:18 Нардеп відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні

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11:24 Мобілізація з 25 років — нардеп відповів, чи вплине це на ситуацію на фронті

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11:09 Результат ротації — Братчук прокоментував переведення Гуменюк на іншу посаду

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20:30 Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році

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19:40 Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

Text

19:01 Бійці показали, як відбивають ворожі атаки дронів на Донеччині — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:40 Наскільки швидко вдасться озброїти фронт та що відбувається на передовій — ефір Новини.LIVE

Text

18:01 Удар пр харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:55 Ексклюзивне відео з фронту — Новини.LIVE показали навчання бригади "Рубіж"

Text

12:37 Припинення консульських дій для чоловіків за кордоном — політолог назвав ймовірну мету

Text

12:18 Нардеп відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні

Text

11:24 Мобілізація з 25 років — нардеп відповів, чи вплине це на ситуацію на фронті

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11:09 Результат ротації — Братчук прокоментував переведення Гуменюк на іншу посаду

Новий гість студії Вечір.LIVE — російський політолог Аббас Галлямов. Тема ефіру — ймовірна смерть Рамзана Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко.

Переглянути ефір можна за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Аббасом Галлямовим

Дискусійні теми з ведучою каналу Діною Бернацькою:

  • військові затрати Росії;
  • проблеми з російською переробкою нафти;
  • шкільні зошити з зображенням російських солдатів;
  • хвороба та заміна узурпатора ЧРІ Рамзана Кадирова; 
  • пошуки нафти в Білорусі.

Нагадаємо, раніше пропагандистські ЗМІ РФ заявили, що в Рамзана Кадирова вже понад п'ять років прогресує некроз підшлункової залози.

Водночас Олександр Лукашенко заявив про те, що готує Білорусь до війни, а в країні проводиться військова підготовка відповідних підрозділів. 

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20:40 Сенат відклав голосування за законопроєкт про допомогу Україні — яка причина

20:35 Стародубцева впевнено виграла у суперниці з Росії на турнірі у Португалії

20:16 Пакет допомоги від Великої Британії та підготовка до Саміту миру — вечірнє звернення Зеленського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:11 Створення спецгруп для пошуку ухилянтів — в Нацполіції розповіли про зміни

20:07 Сенат США розглядає законопроєкт про допомогу Україні — чого очікувати

20:01 Шмигаль заявив про дефіцит в енергосистемі і закликав українців бути ощадливими

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13:55 Ексклюзивне відео з фронту — Новини.LIVE показали навчання бригади "Рубіж"

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12:37 Припинення консульських дій для чоловіків за кордоном — політолог назвав ймовірну мету

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