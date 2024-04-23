Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — російський політолог Аббас Галлямов. Тема ефіру — ймовірна смерть Рамзана Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко.
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Ефір Вечір.LIVE з Аббасом Галлямовим
Дискусійні теми з ведучою каналу Діною Бернацькою:
- військові затрати Росії;
- проблеми з російською переробкою нафти;
- шкільні зошити з зображенням російських солдатів;
- хвороба та заміна узурпатора ЧРІ Рамзана Кадирова;
- пошуки нафти в Білорусі.
Нагадаємо, раніше пропагандистські ЗМІ РФ заявили, що в Рамзана Кадирова вже понад п'ять років прогресує некроз підшлункової залози.
Водночас Олександр Лукашенко заявив про те, що готує Білорусь до війни, а в країні проводиться військова підготовка відповідних підрозділів.