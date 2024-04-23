Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — российский политолог Аббас Галлямов. Тема эфира — вероятная смерть Рамзана Кадырова, топливный кризис в России и что затеял самопровозглашенный беларусский президент Александр Лукашенко.
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Эфир Вечір.LIVE с Аббасом Галлямовым
Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:
- военные затраты России;
- проблемы с российской переработкой нефти;
- школьные тетради с изображением русских солдат;
- болезнь и замена узурпатора ЧРИ Рамзана Кадырова;
- поиски нефти в Беларуси.
Напомним, ранее пропагандистские СМИ РФ заявили, что у Рамзана Кадырова уже более пяти лет прогрессирует некроз поджелудочной железы.
В то же время Александр Лукашенко заявил о том, что готовит Беларусь к войне, а в стране проводится военная подготовка соответствующих подразделений.