Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — российский политолог Аббас Галлямов. Тема эфира — вероятная смерть Рамзана Кадырова, топливный кризис в России и что затеял самопровозглашенный беларусский президент Александр Лукашенко.

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Эфир Вечір.LIVE с Аббасом Галлямовым

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

военные затраты России;

проблемы с российской переработкой нефти;

школьные тетради с изображением русских солдат;

болезнь и замена узурпатора ЧРИ Рамзана Кадырова;

поиски нефти в Беларуси.

Напомним, ранее пропагандистские СМИ РФ заявили, что у Рамзана Кадырова уже более пяти лет прогрессирует некроз поджелудочной железы.

В то же время Александр Лукашенко заявил о том, что готовит Беларусь к войне, а в стране проводится военная подготовка соответствующих подразделений.