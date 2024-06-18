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Євро-2024 та візит Зеленського на конференцію у Берлін — головні новини тижня з Німеччини

Євро-2024 та візит Зеленського на конференцію у Берлін — головні новини тижня з Німеччини

18 червня 2024 р. 06:36

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06:36 Євро-2024 та візит Зеленського на конференцію у Берлін — головні новини тижня з Німеччини

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20:01 Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог

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17:53 Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

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13:42 Економіст пояснив, як санкції змусять Росію дотримуватись рішень Саміту миру

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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06:36 Євро-2024 та візит Зеленського на конференцію у Берлін — головні новини тижня з Німеччини

17 червня 2024
Text

22:10 Ексдепутат Держдуми РФ заявив, що санкції проти Росії не діють

Text

21:40 Мазурашу пояснив, що стало причиною недовіри українців до новин

Text

21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

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20:10 Вибори у США — Васильєв заявив, що позиції Байдена та Трампа є слабкими

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20:01 Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог

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19:44 Бузаров вважає, що світ стоїть на порозі нової "Холодної війни"

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17:53 Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

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14:06 Нардеп пояснив, до яких наслідків призведе участь Росії у другому Саміті миру

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У Німеччина стартував чемпіонат Євро-2024, у якому українська збірна напередодні зіграла матч проти Румунії. Тим часом у Дюссельдорфі відбулась конференція з інтеграції для українців, які б хотіли продовжувати жити та працювати в країні. 

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Німеччині Дар'я Нефьодова. 

Головні новини тижня з Німеччини

В етері Вечір.LIVE Дар'я Нефьодова розповіла про наступне: 

  • 14 червня стартував чемпіонат Євро-2024, який цього разу приймає Німеччина. Напередодні збірна України зіграла проти збірної Румунії з рахунком 3:0 не в нашу користь.
  • Минулого тижня у Брюселі Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які рятуються від російської агресії ще на рік — до 4 березня 2026 року. 
  • У Дюссельдорфі відбулась конференція з інтеграції для українців. Там учасники мали змогу дізнатись усе необхідне для життя та роботи в Німеччині — як для тих, хто планує залишитись в країні, так і для тих, хто повернеться до України після завершення війни.
  • 14 червня майже 2000 жителів міста Дебельн зібралися на центральній площі для вшанування пам'яті 9-річної дівчинки з України, яку жорстоко вбили дорогою до школи понад тиждень тому. У Празі вже затримали підозрюваного у вбивстві — 36-річного громадянина Молдови, колишнього хлопця матері загиблої. 
  • 11-12 червня у Берліні відбулась конференція з відновлення України за участі президента Володимира Зеленського. Там Україні пообіцяли поставки ППО, ракети та боєприпаси. Загалом там було підписано більше сотні угод. 

Нагадаємо, у Мюнхені виставили пошкоджені обстрілами трибуни харківського стадіону, який постраждав від російських атак.

Також зазначимо, що новообраний очільник Комітету оборони Бундестагу Маркус Фабер відвідав Донбас та Харківську область, щоб з'ясувати поточні потреби та проблеми військових.

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06:33 Черги на кордоні України — проїзд вільний, але на одному КПП затор з авто

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06:32 Made in Ukraine — як Україна створює імперію дронів

06:30 В Україні впала вартість пшениці — ціни на зерно у червні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:27 Партизани "АТЕШ" пояснили, чому російські війська бояться ночувати в Маріуполі

06:10 Відомо, скільки українців не зможуть вийти на пенсію вчасно

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06:36 Євро-2024 та візит Зеленського на конференцію у Берлін — головні новини тижня з Німеччини

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22:10 Ексдепутат Держдуми РФ заявив, що санкції проти Росії не діють

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21:40 Мазурашу пояснив, що стало причиною недовіри українців до новин

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21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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