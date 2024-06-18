Євро-2024 та візит Зеленського на конференцію у Берлін — головні новини тижня з Німеччини

У Німеччина стартував чемпіонат Євро-2024, у якому українська збірна напередодні зіграла матч проти Румунії. Тим часом у Дюссельдорфі відбулась конференція з інтеграції для українців, які б хотіли продовжувати жити та працювати в країні.

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Німеччині Дар'я Нефьодова.

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В етері Вечір.LIVE Дар'я Нефьодова розповіла про наступне:

14 червня стартував чемпіонат Євро-2024, який цього разу приймає Німеччина. Напередодні збірна України зіграла проти збірної Румунії з рахунком 3:0 не в нашу користь.

Минулого тижня у Брюселі Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які рятуються від російської агресії ще на рік — до 4 березня 2026 року.

У Дюссельдорфі відбулась конференція з інтеграції для українців. Там учасники мали змогу дізнатись усе необхідне для життя та роботи в Німеччині — як для тих, хто планує залишитись в країні, так і для тих, хто повернеться до України після завершення війни.

14 червня майже 2000 жителів міста Дебельн зібралися на центральній площі для вшанування пам'яті 9-річної дівчинки з України, яку жорстоко вбили дорогою до школи понад тиждень тому. У Празі вже затримали підозрюваного у вбивстві — 36-річного громадянина Молдови, колишнього хлопця матері загиблої.

11-12 червня у Берліні відбулась конференція з відновлення України за участі президента Володимира Зеленського. Там Україні пообіцяли поставки ППО, ракети та боєприпаси. Загалом там було підписано більше сотні угод.

Нагадаємо, у Мюнхені виставили пошкоджені обстрілами трибуни харківського стадіону, який постраждав від російських атак.

Також зазначимо, що новообраний очільник Комітету оборони Бундестагу Маркус Фабер відвідав Донбас та Харківську область, щоб з'ясувати поточні потреби та проблеми військових.