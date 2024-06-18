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Евро-2024 и визит Зеленского на конференцию в Берлин — главные новости недели из Германии

Евро-2024 и визит Зеленского на конференцию в Берлин — главные новости недели из Германии

18 июня 2024 г. 6:36

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06:36 Евро-2024 и визит Зеленского на конференцию в Берлин — главные новости недели из Германии

17 июня 2024
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22:10 Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что санкции против России не действуют

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21:40 Мазураш объяснил, что стало причиной недоверия украинцев к новостям

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21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

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20:10 Выборы в США — Васильев заявил, что позиции Байдена и Трампа слабые

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20:01 Страны-партнеры готовы идти на компромиссы с Путиным, он этим пользуется – политолог

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19:44 Бузаров считает, что мир стоит на пороге новой "Холодной войны"

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17:53 Россия повышает налоги для войны и когда РФ присоединится к мирному процессу — эфир Вечір.LIVE

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14:06 Нардеп объяснил, к каким последствиям приведет участие России во втором Саммите мира

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13:42 Экономист объяснил, как санкции заставят Россию придерживаться решений Саммита мира

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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06:36 Евро-2024 и визит Зеленского на конференцию в Берлин — главные новости недели из Германии

17 июня 2024
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22:10 Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что санкции против России не действуют

Text

21:40 Мазураш объяснил, что стало причиной недоверия украинцев к новостям

Text

21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

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20:10 Выборы в США — Васильев заявил, что позиции Байдена и Трампа слабые

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20:01 Страны-партнеры готовы идти на компромиссы с Путиным, он этим пользуется – политолог

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19:44 Бузаров считает, что мир стоит на пороге новой "Холодной войны"

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17:53 Россия повышает налоги для войны и когда РФ присоединится к мирному процессу — эфир Вечір.LIVE

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14:06 Нардеп объяснил, к каким последствиям приведет участие России во втором Саммите мира

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13:42 Экономист объяснил, как санкции заставят Россию придерживаться решений Саммита мира

В Германия стартовал чемпионат Евро-2024, в котором украинская сборная накануне сыграла матч против Румынии. Тем временем в Дюссельдорфе состоялась конференция по интеграции для украинцев, которые хотели бы продолжать жить и работать в стране.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE в Германии Дарья Нефедова.

Главные новости недели из Германии

В эфире Вечір.LIVE Дарья Нефедова рассказала о следующем:

  • 14 июня стартовал чемпионат Евро-2024, на этот раз принимающий Германия. Накануне сборная Украины сыграла против сборной Румынии со счетом 3:0 не в нашу пользу.
  • На прошлой неделе в Брюсселе Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для украинцев, спасающихся от российской агрессии еще на год – до 4 марта 2026 года.
  • В Дюссельдорфе прошла конференция по интеграции для украинцев. Там участники смогли узнать все необходимое для жизни и работы в Германии — как для тех, кто планирует остаться в стране, так и для тех, кто вернется в Украину после завершения войны.
  • 14 июня почти 2000 жителей города Дебельн собрались на центральной площади для памяти 9-летней девочки из Украины, которую жестоко убили по дороге в школу более недели назад. В Праге уже задержан подозреваемый в убийстве — 36-летний гражданин Молдовы, бывший парень матери погибшей.
  • 11-12 июня в Берлине прошла конференция по восстановлению Украины с участием президента Владимира Зеленского. Там Украина пообещала поставки ПВО, ракеты и боеприпасы. В общей сложности там было подписано более сотни соглашений.

Напомним, в Мюнхене выставили поврежденные обстрелами трибуны харьковского стадиона, пострадавшего от российских атак.

Также отметим, что вновь избранный глава Комитета обороны Бундестага Маркус Фабер посетил Донбасс и Харьковскую область, чтобы выяснить текущие потребности и проблемы военных.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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