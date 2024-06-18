Евро-2024 и визит Зеленского на конференцию в Берлин — главные новости недели из Германии

В Германия стартовал чемпионат Евро-2024, в котором украинская сборная накануне сыграла матч против Румынии. Тем временем в Дюссельдорфе состоялась конференция по интеграции для украинцев, которые хотели бы продолжать жить и работать в стране.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE в Германии Дарья Нефедова.

Главные новости недели из Германии

В эфире Вечір.LIVE Дарья Нефедова рассказала о следующем:

14 июня стартовал чемпионат Евро-2024, на этот раз принимающий Германия. Накануне сборная Украины сыграла против сборной Румынии со счетом 3:0 не в нашу пользу.

На прошлой неделе в Брюсселе Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для украинцев, спасающихся от российской агрессии еще на год – до 4 марта 2026 года.

В Дюссельдорфе прошла конференция по интеграции для украинцев. Там участники смогли узнать все необходимое для жизни и работы в Германии — как для тех, кто планирует остаться в стране, так и для тех, кто вернется в Украину после завершения войны.

14 июня почти 2000 жителей города Дебельн собрались на центральной площади для памяти 9-летней девочки из Украины, которую жестоко убили по дороге в школу более недели назад. В Праге уже задержан подозреваемый в убийстве — 36-летний гражданин Молдовы, бывший парень матери погибшей.

11-12 июня в Берлине прошла конференция по восстановлению Украины с участием президента Владимира Зеленского. Там Украина пообещала поставки ПВО, ракеты и боеприпасы. В общей сложности там было подписано более сотни соглашений.

Напомним, в Мюнхене выставили поврежденные обстрелами трибуны харьковского стадиона, пострадавшего от российских атак.

Также отметим, что вновь избранный глава Комитета обороны Бундестага Маркус Фабер посетил Донбасс и Харьковскую область, чтобы выяснить текущие потребности и проблемы военных.