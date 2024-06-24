Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Євро-2024, марш друзів України та ініціатива Bake for Ukraine — новини з Німеччини arrow
Євро-2024, марш друзів України та ініціатива Bake for Ukraine — новини з Німеччини

Євро-2024, марш друзів України та ініціатива Bake for Ukraine — новини з Німеччини

24 червня 2024 р. 22:51

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:42 Нардеп пояснив, в чому особливість російських ударів по українських ТЕС

Text

22:51 Євро-2024, марш друзів України та ініціатива Bake for Ukraine — новини з Німеччини

Text

21:44 Жовніренко відповів, коли потрібно знищити Кримський міст

Text

19:29 Ракетний удар по Одесі, новий глава Держохорони та зимовий блекаут — головні новини 24 червня

Text

17:44 План Зеленського та теракти в Росії — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:34 У ВМС України розповіли, скільки кораблів уразили морські дрони

Text

15:28 У Харкові речник ДСНС Євген Василенко розповів про ситуацію з електропостачанням у місті

Text

14:38 Як вимикатимуть світло взимку — нардеп Нагорняк озвучив ймовірний сценарій

Text

14:07 Братчук назвав умови для знищення Кримського моста

Text

13:16 Теракт у Дагестані та масована атака на Одесу — ефір День.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

23:42 Нардеп пояснив, в чому особливість російських ударів по українських ТЕС

Text

22:51 Євро-2024, марш друзів України та ініціатива Bake for Ukraine — новини з Німеччини

Text

21:44 Жовніренко відповів, коли потрібно знищити Кримський міст

Text

19:29 Ракетний удар по Одесі, новий глава Держохорони та зимовий блекаут — головні новини 24 червня

Text

17:44 План Зеленського та теракти в Росії — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:34 У ВМС України розповіли, скільки кораблів уразили морські дрони

Text

15:28 У Харкові речник ДСНС Євген Василенко розповів про ситуацію з електропостачанням у місті

Text

14:38 Як вимикатимуть світло взимку — нардеп Нагорняк озвучив ймовірний сценарій

Text

14:07 Братчук назвав умови для знищення Кримського моста

Text

13:16 Теракт у Дагестані та масована атака на Одесу — ефір День.LIVE

Спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Дар'я Нефьодова розповіла останні новини в Німеччині. Зокрема, про Євро-2024, марш друзів України та благодійну ініціативу Bake for Ukraine.

Відео можна побачити на каналі Новини.LIVE.

Новини з Німеччини

У п'ятницю, 21 червня, у Німеччині збірна України з футболу зіграла проти команди Словаччини другого туру групового етапу. Матч перемогла українська команда з рахуном 2:1.

Напередодні гри відбулася фан-хода, на яку вийшли українці та друзі країни. Головна мета маршу — висвітлити внесок громадян України у захист миру та демократії в Європі.

Також у Німеччині триває ініціатива Job-Turbo. Вона покликана якнайшвидше інтегрувати на ринку праці емігрантів та українців, які шукають прихисток.

До того ж Дюссельдорфі триває акція Bake for Ukraine. Там випікають традиційні українські паляниці, які продають, а зароблені кошти передають на благодійність.

Нагадаємо, у Німеччині відреагували на ідею депортувати українців, які не хочуть працювати. Уряд країни виступив проти.

Також німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що одна з причин падіння популярності урядової коаліції на сході Німеччини пов'язана з Україною. Водночас глава уряду додає, що зараз альтернативного рішення немає.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

00:00 Іспанія передала Україні військову техніку та боєприпаси, — ЗМІ

24 червня 2024

23:56 Нічна атака на Крим — зафіксовано удар по центру далекого космічного зв'язку

Новина з відео

23:45 ТЦК може анулювати вже виписану повістку — коли це можливо

Text

23:42 Нардеп пояснив, в чому особливість російських ударів по українських ТЕС

23:41 Зеленський призначив Гнатова на посаду командувача Об'єднаних сил — що про нього відомо

23:38 Погодинні відключення світла на Одещині — енергетики дали графіки на 25 червня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:33 Тизер РФ — екскомандир "Азову" Жорін прокоментував теракт у Дагестані

23:32 Єдину сестру короля Чарльза госпіталізували — що стало причиною

23:05 НБУ та банки переписали курс долара — нові ціни на валюту

23:04 Росія атакувала Харків КАБами — попередня інформація від Синєгубова

00:00 Іспанія передала Україні військову техніку та боєприпаси, — ЗМІ

24 червня 2024

23:56 Нічна атака на Крим — зафіксовано удар по центру далекого космічного зв'язку

Новина з відео

23:45 ТЦК може анулювати вже виписану повістку — коли це можливо

23:41 Зеленський призначив Гнатова на посаду командувача Об'єднаних сил — що про нього відомо

23:38 Погодинні відключення світла на Одещині — енергетики дали графіки на 25 червня

23:33 Тизер РФ — екскомандир "Азову" Жорін прокоментував теракт у Дагестані

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:32 Єдину сестру короля Чарльза госпіталізували — що стало причиною

23:05 НБУ та банки переписали курс долара — нові ціни на валюту

23:04 Росія атакувала Харків КАБами — попередня інформація від Синєгубова

23:01 Вимкнень буде більше — як завтра діятимуть графіки відключення світла у Харкові

20:18 Тотальна економія — як в Одесі готуються до блекаутів звичайні люди

Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

05:53 Ринок праці в Україні у червні — де у сільському господарстві платять найбільші зарплати

23 червня 2024

06:36 Пільга для військових, на яку немає грошей — як насправді отримати квартиру

05:53 Аналіз ринку праці в Україні у червні — де у сфері нерухомості платять найбільші зарплати

22 червня 2024

05:53 Що відбувається на ринку праці України — де у продажах платять по 300 тис. грн

21 червня 2024
Ексклюзив

19:35 Гордон ошелешив прогнозом, коли закінчиться війна в Україні

06:40 Ціни на алюміній у червні — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

06:10 Бонуси для військових — як контрактникам отримати іпотеку та гроші на авто від держави

05:52 У Франції стартувала міжнародна виставка ОПК Eurosatory — що нового представили

Text

23:42 Нардеп пояснив, в чому особливість російських ударів по українських ТЕС

Text

22:51 Євро-2024, марш друзів України та ініціатива Bake for Ukraine — новини з Німеччини

Text

21:44 Жовніренко відповів, коли потрібно знищити Кримський міст

Text

19:29 Ракетний удар по Одесі, новий глава Держохорони та зимовий блекаут — головні новини 24 червня

Text

17:44 План Зеленського та теракти в Росії — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:34 У ВМС України розповіли, скільки кораблів уразили морські дрони

Text

15:28 У Харкові речник ДСНС Євген Василенко розповів про ситуацію з електропостачанням у місті

Text

14:38 Як вимикатимуть світло взимку — нардеп Нагорняк озвучив ймовірний сценарій

Text

14:07 Братчук назвав умови для знищення Кримського моста

Text

13:16 Теракт у Дагестані та масована атака на Одесу — ефір День.LIVE