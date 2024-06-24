Євро-2024, марш друзів України та ініціатива Bake for Ukraine — новини з Німеччини

Спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Дар'я Нефьодова розповіла останні новини в Німеччині. Зокрема, про Євро-2024, марш друзів України та благодійну ініціативу Bake for Ukraine.

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Новини з Німеччини

У п'ятницю, 21 червня, у Німеччині збірна України з футболу зіграла проти команди Словаччини другого туру групового етапу. Матч перемогла українська команда з рахуном 2:1.

Напередодні гри відбулася фан-хода, на яку вийшли українці та друзі країни. Головна мета маршу — висвітлити внесок громадян України у захист миру та демократії в Європі.

Також у Німеччині триває ініціатива Job-Turbo. Вона покликана якнайшвидше інтегрувати на ринку праці емігрантів та українців, які шукають прихисток.

До того ж Дюссельдорфі триває акція Bake for Ukraine. Там випікають традиційні українські паляниці, які продають, а зароблені кошти передають на благодійність.

Нагадаємо, у Німеччині відреагували на ідею депортувати українців, які не хочуть працювати. Уряд країни виступив проти.

Також німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що одна з причин падіння популярності урядової коаліції на сході Німеччини пов'язана з Україною. Водночас глава уряду додає, що зараз альтернативного рішення немає.