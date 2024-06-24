Евро-2024, марш друзей Украины и инициатива Bake for Ukraine — новости из Германии

Специальный корреспондент Новини.LIVE Дарья Нефедова рассказала последние новости в Германии. В частности, о Евро-2024, марше друзей Украины и благотворительной инициативе Bake for Ukraine.

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Новости из Германии

В пятницу, 21 июня, в Германии сборная Украины по футболу сыграла против команды Словакии второго тура группового этапа. Матч победила украинская команда со счетом 2:1.

Накануне игры состоялось фан-хождение, на которое вышли украинцы и друзья страны. Главная цель марша — осветить вклад граждан Украины в защиту мира и демократии в Европе.

Также в Германии идет инициатива Job-Turbo. Она призвана как можно быстрее интегрировать на рынке труда эмигрантов и украинцев, ищущих убежища.

К тому же в Дюссельдорфе продолжается акция Bake for Ukraine. Там выпекают традиционные украинские паляницы, которые продают, а заработанные средства передают на благотворительность.

Напомним, в Германии отреагировали на идею депортировать украинцев, которые не хотят работать. Правительство страны выступило против.

Также немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что одна из причин падения популярности правительственной коалиции на востоке Германии связана с Украиной. В то же время, глава правительства добавляет, что сейчас альтернативного решения нет.