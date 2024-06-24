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Евро-2024, марш друзей Украины и инициатива Bake for Ukraine — новости из Германии

Евро-2024, марш друзей Украины и инициатива Bake for Ukraine — новости из Германии

24 июня 2024 г. 22:51

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22:51 Евро-2024, марш друзей Украины и инициатива Bake for Ukraine — новости из Германии

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21:44 Жовниренко ответил, когда нужно уничтожить Крымский мост

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19:29 Ракетный удар по Одессе, новый глава Госохраны и зимний блекаут — главные новости 24 июня

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17:44 План Зеленского и теракты в России — эфир Вечір.

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17:34 В ВМС Украины рассказали, сколько кораблей поразили морские дроны

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15:28 В Харькове представитель ГСЧС Евгений Василенко рассказал о ситуации с электроснабжением в городе

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14:38 Как будут выключать свет зимой – нардеп Нагорняк озвучил вероятный сценарий

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14:07 Братчук назвал условия для уничтожения Крымского моста

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13:16 Теракт в Дагестане и массированная атака на Одессу — эфир День.LIVE

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13:07Активность российских ДРГ в Сумской области — Демченко сообщил об актуальной ситуации

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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22:51 Евро-2024, марш друзей Украины и инициатива Bake for Ukraine — новости из Германии

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21:44 Жовниренко ответил, когда нужно уничтожить Крымский мост

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19:29 Ракетный удар по Одессе, новый глава Госохраны и зимний блекаут — главные новости 24 июня

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17:44 План Зеленского и теракты в России — эфир Вечір.

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17:34 В ВМС Украины рассказали, сколько кораблей поразили морские дроны

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14:07 Братчук назвал условия для уничтожения Крымского моста

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13:16 Теракт в Дагестане и массированная атака на Одессу — эфир День.LIVE

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13:07 Активность российских ДРГ в Сумской области — Демченко сообщил об актуальной ситуации

Специальный корреспондент Новини.LIVE Дарья Нефедова рассказала последние новости в Германии. В частности, о Евро-2024, марше друзей Украины и благотворительной инициативе Bake for Ukraine.

Видео можно увидеть на канале Новини.LIVE.

Новости из Германии

В пятницу, 21 июня, в Германии сборная Украины по футболу сыграла против команды Словакии второго тура группового этапа. Матч победила украинская команда со счетом 2:1.

Накануне игры состоялось фан-хождение, на которое вышли украинцы и друзья страны. Главная цель марша — осветить вклад граждан Украины в защиту мира и демократии в Европе.

Также в Германии идет инициатива Job-Turbo. Она призвана как можно быстрее интегрировать на рынке труда эмигрантов и украинцев, ищущих убежища.

К тому же в Дюссельдорфе продолжается акция Bake for Ukraine. Там выпекают традиционные украинские паляницы, которые продают, а заработанные средства передают на благотворительность.

Напомним, в Германии отреагировали на идею депортировать украинцев, которые не хотят работать. Правительство страны выступило против.

Также немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что одна из причин падения популярности правительственной коалиции на востоке Германии связана с Украиной. В то же время, глава правительства добавляет, что сейчас альтернативного решения нет.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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