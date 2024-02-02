ЄС ухвалив довгострокове фінансування України — останні новини за 1 лютого

ЄС ухвалив довгострокове фінансування України, Зеленський може звільнити Залужного цього тижня, а Третя світова війна вже почалася. Останні новини України за 1 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

ЄС ухвалив 50 мільярдів євро допомоги Україні

У випуску новин ви дізнаєтеся:

Сезон застудних епідемій насувається на Україну.

На борту знищеного катера РФ могло бути до 40 членів екіпажу.

У Вашингтоні триває тиждень адвокації для України.

З України до РФ вивезли майже 20 тисяч українських дітей.

ЄС ухвалив довгострокове фінансування України.

КНДР планує передати мільйон снарядів Росії.

Зеленський може звільнити Залужного цього тижня.

Третя світова війна вже почалася.

Китай застеріг Україну від внесення його компаній до списку спонсорів війни.

В Японії набирають популярності кав'ярні зі свинями.

Нагадаємо, 1 лютого бійці Головного управління розвідки України знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії. Судно було потоплене після низки прямих влучань.