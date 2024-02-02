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ЄС ухвалив довгострокове фінансування України — останні новини за 1 лютого

02 лютого 2024 р. 09:43

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17:44 Комаровський назвав причини здуття живота і пояснив, як цьому запобігти

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16:30 Чи підтримають люди Залужного, якщо він піде у політику — опитування

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15:48 У Вашингтоні виступили діти-свідки воєнних злочинів РФ, — Кулеба

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14:15 Чи можна запастися вітамінами "наперед" — пояснив лікар Комаровський

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13:09 Не вийшов з машини — прострілити коліно, — командир зробив скандальну заяву щодо мобілізації

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10:41 Як бійці ГУР знищили російський катер "Івановєц" — вражаючі кадри

Text

09:43 ЄС ухвалив довгострокове фінансування України — останні новини за 1 лютого

Text

08:02 Верховна Рада проти мобілізації та 50 млрд євро від ЄС — ефір Ранок.LIVE

1 лютого 2024
Text

22:18 Депутатка Устінова розповіла, чому важливо підтримувати зв'язки з США

Text

19:00 Погодження 50 млрд євро від ЄС та розвиток оборонного комплексу України — ефір Новини.LIVE

Text

17:44 Комаровський назвав причини здуття живота і пояснив, як цьому запобігти

Text

16:30 Чи підтримають люди Залужного, якщо він піде у політику — опитування

Text

15:48 У Вашингтоні виступили діти-свідки воєнних злочинів РФ, — Кулеба

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:15 Чи можна запастися вітамінами "наперед" — пояснив лікар Комаровський

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13:09 Не вийшов з машини — прострілити коліно, — командир зробив скандальну заяву щодо мобілізації

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ЄС ухвалив довгострокове фінансування України, Зеленський може звільнити Залужного цього тижня, а Третя світова війна вже почалася. Останні новини України за 1 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE

ЄС ухвалив 50 мільярдів євро допомоги Україні

У випуску новин ви дізнаєтеся:

  • Сезон застудних епідемій насувається на Україну.
  • На борту знищеного катера РФ могло бути до 40 членів екіпажу. 
  • У Вашингтоні триває тиждень адвокації для України. 
  • З України до РФ вивезли майже 20 тисяч українських дітей. 
  • ЄС ухвалив довгострокове фінансування України.
  • КНДР планує передати мільйон снарядів Росії.
  • Зеленський може звільнити Залужного цього тижня. 
  • Третя світова війна вже почалася.
  • Китай застеріг Україну від внесення його компаній до списку спонсорів війни.
  • В Японії набирають популярності кав'ярні зі свинями.

Нагадаємо, 1 лютого бійці Головного управління розвідки України знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії. Судно було потоплене після низки прямих влучань.

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09:59 Хаві розповів, що відбувається в Барселоні і чому він йде з клубу

09:54 На Львівщині депутатам сільради вручили повістки під час сесії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:45 Укрпошта оновила ціни на послуги — хто отримає знижку

09:26 Путін планує завершення інтеграції окупованих територій України — у ISW назвали строки

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09:43 ЄС ухвалив довгострокове фінансування України — останні новини за 1 лютого

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08:02 Верховна Рада проти мобілізації та 50 млрд євро від ЄС — ефір Ранок.LIVE

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22:18 Депутатка Устінова розповіла, чому важливо підтримувати зв'язки з США

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16:30 Чи підтримають люди Залужного, якщо він піде у політику — опитування

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15:48 У Вашингтоні виступили діти-свідки воєнних злочинів РФ, — Кулеба

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:15 Чи можна запастися вітамінами "наперед" — пояснив лікар Комаровський

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