ЄС ухвалив довгострокове фінансування України — останні новини за 1 лютого

ЄС ухвалив довгострокове фінансування України, Зеленський може звільнити Залужного цього тижня, а Третя світова війна вже почалася. Останні новини України за 1 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".
Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
ЄС ухвалив 50 мільярдів євро допомоги Україні
У випуску новин ви дізнаєтеся:
- Сезон застудних епідемій насувається на Україну.
- На борту знищеного катера РФ могло бути до 40 членів екіпажу.
- У Вашингтоні триває тиждень адвокації для України.
- З України до РФ вивезли майже 20 тисяч українських дітей.
- ЄС ухвалив довгострокове фінансування України.
- КНДР планує передати мільйон снарядів Росії.
- Зеленський може звільнити Залужного цього тижня.
- Третя світова війна вже почалася.
- Китай застеріг Україну від внесення його компаній до списку спонсорів війни.
- В Японії набирають популярності кав'ярні зі свинями.
Нагадаємо, 1 лютого бійці Головного управління розвідки України знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії. Судно було потоплене після низки прямих влучань.