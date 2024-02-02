ЕС принял долгосрочное финансирование Украины — последние новости за 1 февраля

ЕС принял долгосрочное финансирование Украины, Зеленский может уволить Залужного на этой неделе, а Третья Ммровая война уже началась. Последние новости Украины за 1 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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ЕС принял 50 миллиардов евро помощи Украине

В выпуске новостей вы узнаете:

Сезон простудных эпидемий надвигается на Украину.

На борту уничтоженного катера РФ могло быть до 40 членов экипажа.

В Вашингтоне длится неделя адвокации для Украины.

Из Украины в РФ вывезли около 20 тысяч украинских детей.

ЕС принял долгосрочное финансирование Украины.

КНДР намерена передать миллион снарядов России.

Зеленский может уволить Залужного на этой неделе.

Третья мировая война уже началась.

Китай предостерег Украину от внесения его компаний в список спонсоров войны.

В Японии набирают популярность кофейни со свиньями.

Напомним, 1 февраля бойцы Главного управления разведки Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России. Судно было утоплено после ряда прямых попаданий.