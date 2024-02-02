ЕС принял долгосрочное финансирование Украины — последние новости за 1 февраля

ЕС принял долгосрочное финансирование Украины, Зеленский может уволить Залужного на этой неделе, а Третья Ммровая война уже началась. Последние новости Украины за 1 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".
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ЕС принял 50 миллиардов евро помощи Украине
В выпуске новостей вы узнаете:
- Сезон простудных эпидемий надвигается на Украину.
- На борту уничтоженного катера РФ могло быть до 40 членов экипажа.
- В Вашингтоне длится неделя адвокации для Украины.
- Из Украины в РФ вывезли около 20 тысяч украинских детей.
- ЕС принял долгосрочное финансирование Украины.
- КНДР намерена передать миллион снарядов России.
- Зеленский может уволить Залужного на этой неделе.
- Третья мировая война уже началась.
- Китай предостерег Украину от внесения его компаний в список спонсоров войны.
- В Японии набирают популярность кофейни со свиньями.
Напомним, 1 февраля бойцы Главного управления разведки Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России. Судно было утоплено после ряда прямых попаданий.