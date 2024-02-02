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ЕС принял долгосрочное финансирование Украины — последние новости за 1 февраля

2 февраля 2024 г. 9:43

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09:43 ЕС принял долгосрочное финансирование Украины — последние новости за 1 февраля

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08:02 Верховная Рада против мобилизации и 50 млрд евро от ЕС — эфир Ранок.LIVE

1 февраля 2024
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22:18 Депутат Устинова рассказала, почему важно поддерживать связи с США

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19:00Согласование 59 млрд евро от ЕС и развитие оборонного комплекса Украины — эфир Новини.LIVE

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17:44 Комаровский назвал причины вздутия живота и объяснил, как это предотвратить

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16:30 Поддержат ли люди Залужного, если он уйдет в политику — опрос

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15:48 В Вашингтоне выступили дети-свидетели военных преступлений РФ, — Кулеба

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14:15 Можно ли запастись витаминами "наперед" — объяснил врач Комаровский

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13:09 Не вышел из машины — прострелить колено, — командир сделал скандальное заявление о мобилизации

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12:49 Уйдет ли Залужный в политику в случае отставки — ответил журналист

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09:43 ЕС принял долгосрочное финансирование Украины — последние новости за 1 февраля

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08:02 Верховная Рада против мобилизации и 50 млрд евро от ЕС — эфир Ранок.LIVE

1 февраля 2024
Text

22:18 Депутат Устинова рассказала, почему важно поддерживать связи с США

Text

19:00 Согласование 59 млрд евро от ЕС и развитие оборонного комплекса Украины — эфир Новини.LIVE

Text

17:44 Комаровский назвал причины вздутия живота и объяснил, как это предотвратить

Text

16:30 Поддержат ли люди Залужного, если он уйдет в политику — опрос

Text

15:48 В Вашингтоне выступили дети-свидетели военных преступлений РФ, — Кулеба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:15 Можно ли запастись витаминами "наперед" — объяснил врач Комаровский

Text

13:09 Не вышел из машины — прострелить колено, — командир сделал скандальное заявление о мобилизации

Text

12:49 Уйдет ли Залужный в политику в случае отставки — ответил журналист

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ЕС принял долгосрочное финансирование Украины, Зеленский может уволить Залужного на этой неделе, а Третья Ммровая война уже началась. Последние новости Украины за 1 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

ЕС принял 50 миллиардов евро помощи Украине

В выпуске новостей вы узнаете:

  • Сезон простудных эпидемий надвигается на Украину.
  • На борту уничтоженного катера РФ могло быть до 40 членов экипажа.
  • В Вашингтоне длится неделя адвокации для Украины.
  • Из Украины в РФ вывезли около 20 тысяч украинских детей.
  • ЕС принял долгосрочное финансирование Украины.
  • КНДР намерена передать миллион снарядов России.
  • Зеленский может уволить Залужного на этой неделе.
  • Третья мировая война уже началась.
  • Китай предостерег Украину от внесения его компаний в список спонсоров войны.
  • В Японии набирают популярность кофейни со свиньями.

Напомним, 1 февраля бойцы Главного управления разведки Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России. Судно было утоплено после ряда прямых попаданий.

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09:59 Хави рассказал, что происходит в Барселоне и почему он уходит из клуба

09:54 Во Львовской области депутатам сельсовета вручили повестки во время сессии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:45 Укрпочта обновила цены на услуги — кто получит скидку

09:26 Путин планирует завершение интеграции оккупированных территорий Украины — в ISW назвали сроки

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09:43 ЕС принял долгосрочное финансирование Украины — последние новости за 1 февраля

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08:02 Верховная Рада против мобилизации и 50 млрд евро от ЕС — эфир Ранок.LIVE

1 февраля 2024
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22:18 Депутат Устинова рассказала, почему важно поддерживать связи с США

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19:00 Согласование 59 млрд евро от ЕС и развитие оборонного комплекса Украины — эфир Новини.LIVE

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14:15 Можно ли запастись витаминами "наперед" — объяснил врач Комаровский

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