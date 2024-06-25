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Єдина країна, яка змінює правила під час вступної кампанії — експерт розкритикував дії МОН

Єдина країна, яка змінює правила під час вступної кампанії — експерт розкритикував дії МОН

25 червня 2024 р. 12:01

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12:01 Єдина країна, яка змінює правила під час вступної кампанії — експерт розкритикував дії МОН

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00:58 Глава Центру стратегічних досліджень пояснив, чому Угорщина блокує допомогу Україні

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23:42 Нардеп пояснив, в чому особливість російських ударів по українських ТЕС

Text

22:51 Євро-2024, марш друзів України та ініціатива Bake for Ukraine — новини з Німеччини

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21:44 Жовніренко відповів, коли потрібно знищити Кримський міст

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19:29 Ракетний удар по Одесі, новий глава Держохорони та зимовий блекаут — головні новини 24 червня

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17:44 План Зеленського та теракти в Росії — ефір Вечір.LIVE

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17:34 У ВМС України розповіли, скільки кораблів уразили морські дрони

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15:28 У Харкові речник ДСНС Євген Василенко розповів про ситуацію з електропостачанням у місті

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Економічний експерт Юрій Гаврилечко розкритикував дії Міністерства освіти України щодо змін правил вступу до аспірантури безпосередньо під час вступної кампанії. Також він зазначив, що цифри у статистиці для аргументації таких змін наведені некоректно. 

Про це розповів економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 25 червня.

Кількість аспірантів у різні роки — статистика

"Україна — єдина країна у світі, яка змінює правила вступу під час вступної кампанії. Такого не було ніде і ніколи", — зазначив експерт.

Гаврилечко вважає, що неправильно порівнювати статистику вступу у 2021 та 2024 роках, адже у 2021 році була найменша кількість вишів, які мали ліцензію на набір аспірантів, а саме — 380. Наприклад, у 2015 році їх було 490.

За його словами, кількість аспірантів збільшувалась з 1990 до 2010 років. Потів був певний спад, а вже після 2018 року кількість аспірантів знову почала рости.

Нагадаємо, МОН змінило правила вступу до аспірантури через випадки фіктивного навчання: вступити на контракт до аспірантури тепер можна лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку. 

Раніше ми писали, що через мобілізацію в Україні зросла кількість охочих чоловіків від 25 років вступити до аспірантури, щоб уникнути мобілізації. 

У Міністерстві оборони України планують розширити функції застосунку "Резерв+" та створити навчання для військовозобов’язаних українців.

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11:39 Тищенко розбив свій телефон під час обшуку, щоб не віддавати слідчим

11:23 Зарплати в армії з 1 липня — які зміни та скільки платитимуть

11:12 Росіяни КАБами атакували житлові будинки найбільшого району Харкова

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:10 Жителі Одеси до вечора залишились без води  — адреси відключень

11:01 Навчання в "Резерв+" — у застосунку з'являться уроки та тести для військовозобов'язаних

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23:42 Нардеп пояснив, в чому особливість російських ударів по українських ТЕС

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22:51 Євро-2024, марш друзів України та ініціатива Bake for Ukraine — новини з Німеччини

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21:44 Жовніренко відповів, коли потрібно знищити Кримський міст

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19:29 Ракетний удар по Одесі, новий глава Держохорони та зимовий блекаут — головні новини 24 червня

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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