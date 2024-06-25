Єдина країна, яка змінює правила під час вступної кампанії — експерт розкритикував дії МОН

Економічний експерт Юрій Гаврилечко розкритикував дії Міністерства освіти України щодо змін правил вступу до аспірантури безпосередньо під час вступної кампанії. Також він зазначив, що цифри у статистиці для аргументації таких змін наведені некоректно.

Про це розповів економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 25 червня.

Кількість аспірантів у різні роки — статистика

"Україна — єдина країна у світі, яка змінює правила вступу під час вступної кампанії. Такого не було ніде і ніколи", — зазначив експерт.

Гаврилечко вважає, що неправильно порівнювати статистику вступу у 2021 та 2024 роках, адже у 2021 році була найменша кількість вишів, які мали ліцензію на набір аспірантів, а саме — 380. Наприклад, у 2015 році їх було 490.

За його словами, кількість аспірантів збільшувалась з 1990 до 2010 років. Потів був певний спад, а вже після 2018 року кількість аспірантів знову почала рости.

Нагадаємо, МОН змінило правила вступу до аспірантури через випадки фіктивного навчання: вступити на контракт до аспірантури тепер можна лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку.

Раніше ми писали, що через мобілізацію в Україні зросла кількість охочих чоловіків від 25 років вступити до аспірантури, щоб уникнути мобілізації.

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