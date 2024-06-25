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Единственная страна, меняющая правила во время вступительной кампании — эксперт раскритиковал МОН

Единственная страна, меняющая правила во время вступительной кампании — эксперт раскритиковал МОН

25 июня 2024 г. 12:01

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Экономический эксперт Юрий Гаврилечко подверг критике действия Министерства образования Украины относительно изменений правил поступления в аспирантуру непосредственно во время вступительной кампании. Также он отметил, что цифры в статистике для аргументации подобных изменений приведены некорректно.

Об этом рассказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире Ранок.LIVE во вторник, 25 июня.

Количество аспирантов в разные годы — статистика

"Украина — единственная страна в мире, которая меняет правила поступления во время вступительной кампании. Такого не было нигде и никогда", — отметил эксперт.

Гаврилечко считает, что неправильно сравнивать статистику поступления в 2021 и 2024 годах, ведь в 2021 году было наименьшее количество вузов, которые имели лицензию на набор аспирантов, а именно — 380. Например, в 2015 году их было 490.

По его словам, количество аспирантов увеличивалось с 1990 до 2010 годов. Потом был определенный спад, а уже после 2018 года количество аспирантов снова начало расти.

Напомним, МОН изменило правила поступления в аспирантуру из-за случаев фиктивного обучения: вступить на контракт в аспирантуру теперь можно только на заочную или вечернюю формы, не дающие права на отсрочку.

Ранее мы писали, что из-за мобилизации в Украине выросло количество желающих мужчин от 25 лет поступить в аспирантуру, чтобы избежать мобилизации.

В Министерстве обороны Украины планируется расширить функции приложения "Резерв+" и создать обучение для военнообязанных украинцев.

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