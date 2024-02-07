Є що пред'явити президенту — Арестович розповів про відносини із Зеленським та Залужним

У ситуації з ймовірною відставкою Валерія Залужного, колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович не хоче ставати на бік ні Головнокомандувача ЗСУ, ні Володимира Зеленського. За його словами, попри те, що він має певні докори до глави держави, його метою залишається спільне благо України.

Про це Олексій Арестович розповів у новому відео на своїй сторінці в YouTube.

Як Арестович ставиться до Зеленського та Залужного

По-перше, за словами Арестовича, він має певні особисті претензії до Володимира Зеленського.

"В мене є що пред'явити президенту. Я вважаю, що він декілька разів зі мною несправедливо вчинив", — сказав Арестович.

Що стосується Валерія Залужного, з ним колишній радник ОП дружить вже 29 років. Він його поважає як Головнокомандувача ЗСУ і, перш за все, як людину.

Втім, ставати на бік Головкома чи президента не буде. Незалежно від того, у яких відносинах перебуває з ними Арестович, його метою є суспільне благо України.

"Але я собі не дозволяю займати ні той, ні інший бік. Я говорю лише про суспільне благо. Я тільки що підказував Валерію Залужному, як його поведінка може досягнути спільного блага. І президенту підказую, його комунікаційним службам, щоб вони досягли всезагального блага", — сказав Арестович.

Нагадаємо, наразі Олексій Арестович перебуває за кордоном. Як саме він туди виїхав — коментувати відмовився.