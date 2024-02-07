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Є що пред'явити президенту — Арестович розповів про відносини із Зеленським та Залужним

Є що пред'явити президенту — Арестович розповів про відносини із Зеленським та Залужним

07 лютого 2024 р. 12:52

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12:52 Є що пред'явити президенту — Арестович розповів про відносини із Зеленським та Залужним

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12:00 РФ атакувала Харків ракетами С-300 — які наслідки обстрілів

Text
Новина з відео

11:05 Атака РФ по Києву — з'явилися нові подробиці наслідків обстрілу в Голосіївському районі

Text

10:30 Російські ракети долетіли до кордону з Польщею — експерт розповів про тактику атак РФ

Text

09:50 ДБР візьметься розслідувати справу про стеження за журналістами Bihus.Info — новини за 6 лютого

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Text

08:09 Обстріли України та ухвалення допомоги від США — ефір Новини.LIVE

6 лютого 2024
Text
Новина з відео

21:13 Міфи про рак та як його лікувати — Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

20:51 ДБР розслідуватиме справу Bihus.info, третину ЧФ знищено, ТЦК взялися за дітей — ефір Новини.LIVE

Text

20:45 Військовий розповів, що відбувається на фронті й з якою проблемою стикнулися ЗСУ

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У ситуації з ймовірною відставкою Валерія Залужного, колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович не хоче ставати на бік ні Головнокомандувача ЗСУ, ні Володимира Зеленського. За його словами, попри те, що він має певні докори до глави держави, його метою залишається  спільне благо України. 

Про це Олексій Арестович розповів у новому відео на своїй сторінці в YouTube.

Як Арестович ставиться до Зеленського та Залужного

По-перше, за словами Арестовича, він має певні особисті претензії до Володимира Зеленського. 

"В мене є що пред'явити президенту. Я вважаю, що він декілька разів зі мною несправедливо вчинив", — сказав Арестович. 

Що стосується Валерія Залужного, з ним колишній радник ОП дружить вже 29 років. Він його поважає як Головнокомандувача ЗСУ і, перш за все, як людину.

Втім, ставати на бік Головкома чи президента не буде. Незалежно від того, у яких відносинах перебуває з ними Арестович, його метою є суспільне благо України. 

"Але я собі не дозволяю займати ні той, ні інший бік. Я говорю лише про суспільне благо. Я тільки що підказував Валерію Залужному, як його поведінка може досягнути спільного блага. І президенту підказую, його комунікаційним службам, щоб вони досягли всезагального блага", — сказав Арестович. 

Нагадаємо, наразі Олексій Арестович перебуває за кордоном. Як саме він туди виїхав — коментувати відмовився. 

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12:55 Верещук закликала припинити рейди ТЦК по спортзалах та блокпостах

12:49 Українським біженцям урізали виплати в кількох країнах ЄС — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:48 Міноборони посилює контроль за якістю харчування ЗСУ — подробиці

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12:45 ТЦК влаштували рейди на оптовому ринку в Одесі — що відомо

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11:05 Атака РФ по Києву — з'явилися нові подробиці наслідків обстрілу в Голосіївському районі

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10:30 Російські ракети долетіли до кордону з Польщею — експерт розповів про тактику атак РФ

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09:50 ДБР візьметься розслідувати справу про стеження за журналістами Bihus.Info — новини за 6 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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