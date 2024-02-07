Есть что предъявить президенту – Арестович рассказал об отношениях с Зеленским и Залужным

В ситуации с вероятной отставкой Валерия Залужного, бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович не хочет становиться на сторону ни Главнокомандующего ВСУ, ни Владимира Зеленского. По его словами, несмотря на то, что он имеет определенные претензии к главе государства, его целью остается общее благо Украины.

Об этом Алексей Арестович рассказал в новом видео на своей странице в YouTube.

Как Арестович оносится к Зеленскому и Залужному

Во-первых, по словам Арестовича, у него есть определенные личные претензии к Владимиру Зеленскому.

"У меня есть что предъявить президенту. Я считаю, что он несколько раз со мной несправедливо поступил", — сказал Арестович.

Что касается Валерия Залужного, с ним бывший советник ОП дружит уже 29 лет. Он уважает его как Главнокомандующего ВСУ и, прежде всего, как человека.

Впрочем, становиться на сторону Главкома или президента не будет. Независимо от того, в каких отношениях находится с ними Арестович, его целью является общественное благо Украины.

"Но я себе не позволяю занимать ни ту, ни другую сторону. Я говорю только об общественном благе. Я только что подсказывал Валерию Залужному, как его поведение может достичь общего блага. И президенту подсказываю, его коммуникационным службам, чтобы они достигли всеобщего блага" , — сказал Арестович.

Напомним, сейчас Алексей Арестович находится за границей Как именно он туда уехал, комментировать отказался.