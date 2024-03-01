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Яким буде весняний сезон 2024 і чи очікувати українцям підвищення тарифів — ефір

Яким буде весняний сезон 2024 і чи очікувати українцям підвищення тарифів — ефір

01 березня 2024 р. 18:40

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18:40 Яким буде весняний сезон 2024 і чи очікувати українцям підвищення тарифів — ефір

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18:40 Яким буде весняний сезон 2024 і чи очікувати українцям підвищення тарифів — ефір

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18:02 У "Слузі народу" запропонували збільшити зарплатню військовим до 5 тис. доларів

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18:00 Путін знову лякає світ ядерною зброєю — ефір Новини.LIVE

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17:29 Скорочення кількості ВНЗ в Україні — депутатка розповіла, чому це важливо

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16:39 Програма "Купуй українське" — як ініціатива допоможе українському бізнесу та підніме економіку

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15:56 Як дорослим впоратися з безсонням — відповів Комаровський

Text

14:51 Експерт назвав головний фактор, який допоможе відновити українську економіку

Text

14:01 Падіння ІЛ-76 — Лубінець анонсував перемовини з Росією щодо українських військовополонених

Text

13:23 Законопроєкт про мобілізацію — нардеп розповів, на якому етапі розгляду перебуває документ

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12:43 Правки до мобілізаційного закону набудуть чинності не відразу — хто відповідає за документ

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В Україні наразі гостро стоїть питання підвищення тарифів. І хоч офіційно Міненерго спростовує цю інформацію, деякі фахівці продовжують підіймати цю тему й наголошують на її важливості. 

Тож, чого очікувати українцям від весняного сезону — обговорює ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко. 

Коли в Україні підвищуватимуть тарифи

В ефірі, зокрема, підіймаються такі питання:

  • Чого очікувати весняного сезону 2024? 
  • Чи буде підвищення тарифів під час війни?
  • Чи можна уникнути субсидії?
  • Чи треба робити моніторинг наших ресурсів? 
  • Чи треба інвестувати в газові родовища?
  • Коли і як відбудують Каховську ГЕС?
  • Які умови потрібні для інвесторів в Україні?

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що в українському уряді готуються до підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в країні. Очікується, що ціни на деякі послуги зміняться у кілька етапів.

Водночас, у Міненерго спростували цю інформацію. 

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18:32 У Харкові 44-річний чоловік побив матір до смерті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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