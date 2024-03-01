Яким буде весняний сезон 2024 і чи очікувати українцям підвищення тарифів — ефір

В Україні наразі гостро стоїть питання підвищення тарифів. І хоч офіційно Міненерго спростовує цю інформацію, деякі фахівці продовжують підіймати цю тему й наголошують на її важливості.
Тож, чого очікувати українцям від весняного сезону — обговорює ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.
Коли в Україні підвищуватимуть тарифи
В ефірі, зокрема, підіймаються такі питання:
- Чого очікувати весняного сезону 2024?
- Чи буде підвищення тарифів під час війни?
- Чи можна уникнути субсидії?
- Чи треба робити моніторинг наших ресурсів?
- Чи треба інвестувати в газові родовища?
- Коли і як відбудують Каховську ГЕС?
- Які умови потрібні для інвесторів в Україні?
Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що в українському уряді готуються до підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в країні. Очікується, що ціни на деякі послуги зміняться у кілька етапів.
Водночас, у Міненерго спростували цю інформацію.