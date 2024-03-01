Каким будет весенний сезон 2024 и ожидать ли украинцам повышение тарифов — эфир

В Украине сейчас остро стоит вопрос повышения тарифов. И хотя официально Минэнерго опровергает эту информацию, некоторые специалисты продолжают поднимать эту тему и подчеркивают ее важность.
Чего ждать украинцам от весеннего сезона — обсуждает эксминистр топлива и энергетики Украины Иван Плачков вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.
Когда в Украине будут повышать тарифы
В эфире, в частности, поднимаются следующие вопросы:
- Чего ждать весеннего сезона 2024 года?
- Будет ли повышение тарифов во время войны?
- Можно ли избежать субсидии?
- Нужно ли делать мониторинг наших ресурсов?
- Нужно ли инвестировать в газовые месторождения?
- Когда и как будет построен Каховская ГЭС?
- Какие условия нужны инвесторам в Украине?
Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в украинском правительстве готовятся к повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в стране. Ожидается, что цены на некоторые услуги изменятся в несколько этапов.
В то же время в Минэнерго опровергли эту информацию.