Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Каким будет весенний сезон 2024 и ожидать ли украинцам повышение тарифов — эфир arrow
Каким будет весенний сезон 2024 и ожидать ли украинцам повышение тарифов — эфир

Каким будет весенний сезон 2024 и ожидать ли украинцам повышение тарифов — эфир

1 марта 2024 г. 18:40

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:40 Каким будет весенний сезон 2024 и ожидать ли украинцам повышение тарифов — эфир

Text

18:02 В "Слуге народа" предложили увеличить зарплату военным до 5 тыс. долларов

Text

18:00 Путин снова пугает мир ядерным оружием — эфир Новини.LIVE

Text

17:29 Сокращение количества ВУЗов в Украине — депутат рассказала, почему это важно

Text

16:39 Программа "Покупай украинское" — как инициатива поможет украинскому бизнесу и поднимет экономику

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:56 Как взрослым справиться с бессонницей — ответил Комаровский

Text

14:51 Эксперт назвал главный фактор, который поможет восстановить украинскую экономику

Text

14:01 Падение ИЛ-76 — Лубинец анонсировал переговоры с Россией по поводу украинских военнопленных

Text

13:23 Законопроект о мобилизации — нардеп рассказал, на каком этапе рассмотрения находится документ

Text

12:43 Правки к мобилизационному закону вступят в силу не сразу — кто отвечает за документ

Text

18:40 Каким будет весенний сезон 2024 и ожидать ли украинцам повышение тарифов — эфир

Text

18:02 В "Слуге народа" предложили увеличить зарплату военным до 5 тыс. долларов

Text

18:00 Путин снова пугает мир ядерным оружием — эфир Новини.LIVE

Text

17:29 Сокращение количества ВУЗов в Украине — депутат рассказала, почему это важно

Text

16:39 Программа "Покупай украинское" — как инициатива поможет украинскому бизнесу и поднимет экономику

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:56 Как взрослым справиться с бессонницей — ответил Комаровский

Text

14:51 Эксперт назвал главный фактор, который поможет восстановить украинскую экономику

Text

14:01 Падение ИЛ-76 — Лубинец анонсировал переговоры с Россией по поводу украинских военнопленных

Text

13:23 Законопроект о мобилизации — нардеп рассказал, на каком этапе рассмотрения находится документ

Text

12:43 Правки к мобилизационному закону вступят в силу не сразу — кто отвечает за документ

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

В Украине сейчас остро стоит вопрос повышения тарифов. И хотя официально Минэнерго опровергает эту информацию, некоторые специалисты продолжают поднимать эту тему и подчеркивают ее важность.

Чего ждать украинцам от весеннего сезона — обсуждает эксминистр топлива и энергетики Украины Иван Плачков вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Когда в Украине будут повышать тарифы

В эфире, в частности, поднимаются следующие вопросы:

  • Чего ждать весеннего сезона 2024 года?
  • Будет ли повышение тарифов во время войны?
  • Можно ли избежать субсидии?
  • Нужно ли делать мониторинг наших ресурсов?
  • Нужно ли инвестировать в газовые месторождения?
  • Когда и как будет построен Каховская ГЭС?
  • Какие условия нужны инвесторам в Украине?

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в украинском правительстве готовятся к повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в стране. Ожидается, что цены на некоторые услуги изменятся в несколько этапов.

В то же время в Минэнерго опровергли эту информацию.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

18:51 Рассчитывают ли украинцы на пенсию от государства — мнения львовян (видео)

18:45 Выплаты ВПЛ не продлят — депутаты Одесского облсовета не поддержали решение

18:44 Армия РФ атаковала ракетами Днепропетровскую область — есть попадания

18:41 "Золотая" брусчатка — в Черновцах на ремонт улицы выделили десятки миллионов гривен

Text

18:40 Каким будет весенний сезон 2024 и ожидать ли украинцам повышение тарифов — эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:32 В Харькове 44-летний мужчина избил мать до смерти

18:25 Идеальная погода на выходные — в Укргидрометцентре назвали области, где потеплеет до +20°С

18:15 В Одесской области задержали перевозчика уклонистов вместе с клиентами

18:14 Почему дачники так часто используют фосфоритную муку

Text

18:02 В "Слуге народа" предложили увеличить зарплату военным до 5 тыс. долларов

Эксклюзив

18:51 Рассчитывают ли украинцы на пенсию от государства — мнения львовян (видео)

18:45 Выплаты ВПЛ не продлят — депутаты Одесского облсовета не поддержали решение

18:44 Армия РФ атаковала ракетами Днепропетровскую область — есть попадания

18:41 "Золотая" брусчатка — в Черновцах на ремонт улицы выделили десятки миллионов гривен

18:32 В Харькове 44-летний мужчина избил мать до смерти

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:25 Идеальная погода на выходные — в Укргидрометцентре назвали области, где потеплеет до +20°С

18:15 В Одесской области задержали перевозчика уклонистов вместе с клиентами

18:14 Почему дачники так часто используют фосфоритную муку

Эксклюзив

17:57 Видеофиксация действий ТЦК и бронирование депутатов, — Шуляк рассказала о правках по мобилизации

Эксклюзив

17:46 Витренко рассказал, для чего создали специальную комиссию для контроля власти Киева

16:08 Генерал Карпенко — что известно о новом командующем Сил логистики ВСУ

Эксклюзив

15:40 Как дожить до ста лет — секрет долголетия от львовской юбилярши (видео)

06:30 Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

Новость с фото

06:00 Чего нам ждать с весны — как изменится стоимость коммуналки для одесситов

29 февраля 2024
Эксклюзив

19:55 Рассыпание зерна в Польше и провокации со стороны России — разговор с экономистом

07:03 Война в Израиле — что происходит в Секторе Газа и что будет дальше

06:30 Артустановка DITA — что за технику Нидерланды заказали для ВСУ в Чехии

06:22 Тарифы, соцвыплаты и пенсии – что изменится для украинцев с 1 марта

28 февраля 2024

06:40 Цены на драгоценные металлы в Украине — сколько стоит золото в феврале

06:30 Войска НАТО в Украине — почему Макрон вдруг заговорил об этом

Text

18:40 Каким будет весенний сезон 2024 и ожидать ли украинцам повышение тарифов — эфир

Text

18:02 В "Слуге народа" предложили увеличить зарплату военным до 5 тыс. долларов

Text

18:00 Путин снова пугает мир ядерным оружием — эфир Новини.LIVE

Text

17:29 Сокращение количества ВУЗов в Украине — депутат рассказала, почему это важно

Text

16:39 Программа "Покупай украинское" — как инициатива поможет украинскому бизнесу и поднимет экономику

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:56 Как взрослым справиться с бессонницей — ответил Комаровский

Text

14:51 Эксперт назвал главный фактор, который поможет восстановить украинскую экономику

Text

14:01 Падение ИЛ-76 — Лубинец анонсировал переговоры с Россией по поводу украинских военнопленных

Text

13:23 Законопроект о мобилизации — нардеп рассказал, на каком этапе рассмотрения находится документ

Text

12:43 Правки к мобилизационному закону вступят в силу не сразу — кто отвечает за документ