Каким будет весенний сезон 2024 и ожидать ли украинцам повышение тарифов — эфир

В Украине сейчас остро стоит вопрос повышения тарифов. И хотя официально Минэнерго опровергает эту информацию, некоторые специалисты продолжают поднимать эту тему и подчеркивают ее важность.

Чего ждать украинцам от весеннего сезона — обсуждает эксминистр топлива и энергетики Украины Иван Плачков вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Когда в Украине будут повышать тарифы

В эфире, в частности, поднимаются следующие вопросы:

Чего ждать весеннего сезона 2024 года?

Будет ли повышение тарифов во время войны?

Можно ли избежать субсидии?

Нужно ли делать мониторинг наших ресурсов?

Нужно ли инвестировать в газовые месторождения?

Когда и как будет построен Каховская ГЭС?

Какие условия нужны инвесторам в Украине?

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в украинском правительстве готовятся к повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в стране. Ожидается, что цены на некоторые услуги изменятся в несколько этапов.

В то же время в Минэнерго опровергли эту информацию.