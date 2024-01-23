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Який зв'язок між сном та депресією і навіщо людині колаген — інтерв'ю з лікарем Комаровським

23 січня 2024 р. 19:30

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Як перерваний сон провокує розвиток депресії, як хропіння загрожує життю та навіщо організму людини колаген? Ці та інші теми обговорює ведуча Діна Бернацька разом з українським лікарем Євгеном Комаровським в ефірі Новини.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Перерваний сон провокує появу депресії — міф чи реальність

Так, в інтерв'ю обговорюються такі питання:

  • Як перерваний сон впливає на розвиток депресії?
  • Міф чи реальність — чи існують хронотипи людей?
  • Чому дитина після 3-4 років може обійтися без денного сну?
  • Яка оптимальна температура у приміщення потрібна для здорового сну?
  • Як хропіння загрожує життю людини?
  • Що таке колаген та "з чим його їдять?"
  • Чи справді колаген покращує якість шкіри?
  • Чи варто боятися анестезії у стоматолога?
  • Чи може серце зупинитися саме по собі?

Нагадаємо, раніше лікар Євген Комаровський розповідав, що Україна зараз абсолютно не готова до нового спалаху коронавірусу. Насамперед проблема в тому, що недостатньо грошей на підготовку.

Крім цього, він назвав фактори, які провокують захворюваність взимку.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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