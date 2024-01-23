Який зв'язок між сном та депресією і навіщо людині колаген — інтерв'ю з лікарем Комаровським

Як перерваний сон провокує розвиток депресії, як хропіння загрожує життю та навіщо організму людини колаген? Ці та інші теми обговорює ведуча Діна Бернацька разом з українським лікарем Євгеном Комаровським в ефірі Новини.LIVE.
Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Перерваний сон провокує появу депресії — міф чи реальність
Так, в інтерв'ю обговорюються такі питання:
- Як перерваний сон впливає на розвиток депресії?
- Міф чи реальність — чи існують хронотипи людей?
- Чому дитина після 3-4 років може обійтися без денного сну?
- Яка оптимальна температура у приміщення потрібна для здорового сну?
- Як хропіння загрожує життю людини?
- Що таке колаген та "з чим його їдять?"
- Чи справді колаген покращує якість шкіри?
- Чи варто боятися анестезії у стоматолога?
- Чи може серце зупинитися саме по собі?
Нагадаємо, раніше лікар Євген Комаровський розповідав, що Україна зараз абсолютно не готова до нового спалаху коронавірусу. Насамперед проблема в тому, що недостатньо грошей на підготовку.
Крім цього, він назвав фактори, які провокують захворюваність взимку.