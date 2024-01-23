Який зв'язок між сном та депресією і навіщо людині колаген — інтерв'ю з лікарем Комаровським

Як перерваний сон провокує розвиток депресії, як хропіння загрожує життю та навіщо організму людини колаген? Ці та інші теми обговорює ведуча Діна Бернацька разом з українським лікарем Євгеном Комаровським в ефірі Новини.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Перерваний сон провокує появу депресії — міф чи реальність

Так, в інтерв'ю обговорюються такі питання:

Як перерваний сон впливає на розвиток депресії?

Міф чи реальність — чи існують хронотипи людей?

Чому дитина після 3-4 років може обійтися без денного сну?

Яка оптимальна температура у приміщення потрібна для здорового сну?

Як хропіння загрожує життю людини?

Що таке колаген та "з чим його їдять?"

Чи справді колаген покращує якість шкіри?

Чи варто боятися анестезії у стоматолога?

Чи може серце зупинитися саме по собі?

Нагадаємо, раніше лікар Євген Комаровський розповідав, що Україна зараз абсолютно не готова до нового спалаху коронавірусу. Насамперед проблема в тому, що недостатньо грошей на підготовку.

Крім цього, він назвав фактори, які провокують захворюваність взимку.