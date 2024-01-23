Какая связь между сном и депрессией и зачем человеку коллаген — интервью с врачом Комаровским

Как прерванный сон провоцирует развитие депрессии, как храп угрожает жизни и зачем организму человека коллаген? Эти и другие темы обсуждает ведущая Дина Бернацкая вместе с украинским лечащим врачом Евгением Комаровским в эфире Новини.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Прерванный сон провоцирует появление депрессии — миф или реальность

Так, в интервью обсуждаются такие вопросы:

Как прерванный сон оказывает влияние на развитие депрессии?

Миф или реальность — существуют ли хронотипы людей?

Почему ребенок после 3-4 лет может обойтись без дневного сна?

Какая оптимальная температура у помещения нужна для здорового сна?

Как храп угрожает жизни человека?

Что такое коллаген и "с чем его едят?"

Действительно ли коллаген улучшает качество кожи?

Стоит ли бояться анестезии у стоматолога?

Может ли сердце остановиться само по себе?

Напомним, ранее врач Евгений Комаровский рассказывал, что Украина сейчас совершенно не готова к новой вспышке коронавируса. Прежде всего, проблема в том, что недостаточно денег на подготовку.

Кроме этого, он назвал факторы, провоцирующие заболеваемость зимой.