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Какая связь между сном и депрессией и зачем человеку коллаген — интервью с врачом Комаровским

23 января 2024 г. 19:30

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19:30 Какая связь между сном и депрессией и зачем человеку коллаген — интервью с врачом Комаровским

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12:30 Последствия ракетного удара РФ по Украине — последние новости 23 января

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08:00 День гражданского пилота — Долинце о возобновлении авиасообщений в Украине

6 декабря 2023
Text

18:22 Ушел в страну Кобзона — Тищенко о смерти Кивы и его диверсионной деятельности

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17:45 В "Слуге народа" прокомментировали смерть предателя Кивы

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Как прерванный сон провоцирует развитие депрессии, как храп угрожает жизни и зачем организму человека коллаген? Эти и другие темы обсуждает ведущая Дина Бернацкая вместе с украинским лечащим врачом Евгением Комаровским в эфире Новини.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Прерванный сон провоцирует появление депрессии — миф или реальность

Так, в интервью обсуждаются такие вопросы:

  • Как прерванный сон оказывает влияние на развитие депрессии?
  • Миф или реальность — существуют ли хронотипы людей?
  • Почему ребенок после 3-4 лет может обойтись без дневного сна?
  • Какая оптимальная температура у помещения нужна для здорового сна?
  • Как храп угрожает жизни человека?
  • Что такое коллаген и "с чем его едят?"
  • Действительно ли коллаген улучшает качество кожи?
  • Стоит ли бояться анестезии у стоматолога?
  • Может ли сердце остановиться само по себе?

Напомним, ранее врач Евгений Комаровский рассказывал, что Украина сейчас совершенно не готова к новой вспышке коронавируса. Прежде всего, проблема в том, что недостаточно денег на подготовку.

Кроме этого, он назвал факторы, провоцирующие заболеваемость зимой.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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