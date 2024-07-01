Які зміни чекають на українців у липні та обстріли українських міст — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про те, які зміни чекають на українців у липні. Також дізнаємося інформацію щодо останніх атак Росії на Київ, Дніпро та Харків. Та обговоримо предвиборчі перегони у США.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 1 липня, в ефірі Новини.LIVE ми будемо обговорювати зміни, які чекають на українців вже цього місяця, обстріли українських міст, та хід американських предвиборчих перегонів.

Гості ефіру:

перший заступник РНБО Степан Гавриш;

директор Представництва ZPP в Україні (Спілка підприємців і роботодавців Польщі) Назар Волянський;

економічний експерт Юрій Гаврилечко;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;

політтехнолог Руслан Рохов;

політолог, громадський діяч Олесь Доній;

народний депутат України, член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс.

Нагадаємо, унаслідок балістичного удару по Дніпру вночі в понеділок, 1 липня, є руйнування. У районі епіцентру вибуху в будинках пошкоджено вікна.

Також ми повідомляли, що ввечері в неділю, 30 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Уламки ворожої ракети вилучили в 14-поверховий житловий будинок. Постраждали шестеро людей. Серед постраждалих дитина — 11-річна дівчинка. У всіх потерпілих гостра реакція на стрес.