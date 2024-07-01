Які зміни чекають на українців у липні та обстріли українських міст — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про те, які зміни чекають на українців у липні. Також дізнаємося інформацію щодо останніх атак Росії на Київ, Дніпро та Харків. Та обговоримо предвиборчі перегони у США.
Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні, 1 липня, в ефірі Новини.LIVE ми будемо обговорювати зміни, які чекають на українців вже цього місяця, обстріли українських міст, та хід американських предвиборчих перегонів.
Гості ефіру:
- перший заступник РНБО Степан Гавриш;
- директор Представництва ZPP в Україні (Спілка підприємців і роботодавців Польщі) Назар Волянський;
- економічний експерт Юрій Гаврилечко;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- політолог, громадський діяч Олесь Доній;
- народний депутат України, член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс.
Нагадаємо, унаслідок балістичного удару по Дніпру вночі в понеділок, 1 липня, є руйнування. У районі епіцентру вибуху в будинках пошкоджено вікна.
Також ми повідомляли, що ввечері в неділю, 30 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Уламки ворожої ракети вилучили в 14-поверховий житловий будинок. Постраждали шестеро людей. Серед постраждалих дитина — 11-річна дівчинка. У всіх потерпілих гостра реакція на стрес.