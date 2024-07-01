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Які зміни чекають на українців у липні та обстріли українських міст — ефір Ранок.LIVE

Які зміни чекають на українців у липні та обстріли українських міст — ефір Ранок.LIVE

01 липня 2024 р. 07:59

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07:59 Які зміни чекають на українців у липні та обстріли українських міст — ефір Ранок.LIVE

30 червня 2024
Text

17:28 Росія навчилася обходити санкції — Зеленський пояснив, чому українські дрони не замінюють ракети

Text

04:22 Військовий 3-ї ОШБр розповів, що буде з Росією, коли Україна отримає F-16

Text

01:18 Військовий експерт відповів, коли відбудеться пік наступу російських окупантів

29 червня 2024
Text

23:58 Військовий пояснив, що потрібно для зупинки наступу росіян

Text

14:28 Військовий пояснив, чому успіхи ЗСУ на фронті досягаються завдяки FPV-дронам

Text

12:25 Командир батальйону 54-ї ОМБр Верес відповів, що зараз в тренді на війні

Text

05:54 Зухвалість злочинних груп, які допомагають ухилянтам тікати за кордон, зростає, — ДПСУ

Text

03:47 Передача даних про відрахованих студентів до ТЦК — експерт відповів, що каже Конституція

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про те, які зміни чекають на українців у липні. Також дізнаємося інформацію щодо останніх атак Росії на Київ, Дніпро та Харків. Та обговоримо предвиборчі перегони у США.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 1 липня, в ефірі Новини.LIVE ми будемо обговорювати зміни, які чекають на українців вже цього місяця, обстріли українських міст, та хід американських предвиборчих перегонів.

Гості ефіру: 

  • перший заступник РНБО Степан Гавриш;
  • директор Представництва ZPP в Україні (Спілка підприємців і роботодавців Польщі) Назар Волянський;
  • економічний експерт Юрій Гаврилечко;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
  • політтехнолог Руслан Рохов; 
  • політолог, громадський діяч Олесь Доній;
  • народний депутат України, член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс.

Нагадаємо, унаслідок балістичного удару по Дніпру вночі в понеділок, 1 липня, є руйнування. У районі епіцентру вибуху в будинках пошкоджено вікна.

Також ми повідомляли, що ввечері в неділю, 30 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Уламки ворожої ракети вилучили в 14-поверховий житловий будинок. Постраждали шестеро людей. Серед постраждалих дитина — 11-річна дівчинка. У всіх потерпілих гостра реакція на стрес.

 

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07:35 Україна має єдиний шлях змусити Путіна зупинити війну — в ISW розкрили деталі

06:50 Черги на кордоні України — на яких КПП застрягли в заторах автобуси й автівки

06:40 Ціни на алюміній у липні — скільки коштує 1 кг металобрухту в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:30 Ціни на ячмінь в Україні — скільки коштує тонна зерна в липні

06:15 У Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджено будинки й супермаркет, — ЗМІ

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04:22 Військовий 3-ї ОШБр розповів, що буде з Росією, коли Україна отримає F-16

Text

01:18 Військовий експерт відповів, коли відбудеться пік наступу російських окупантів

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23:58 Військовий пояснив, що потрібно для зупинки наступу росіян

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03:47 Передача даних про відрахованих студентів до ТЦК — експерт відповів, що каже Конституція

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