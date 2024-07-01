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Какие изменения ждут украинцев в июле и обстрелы украинских городов — эфир Ранок.LIVE

Какие изменения ждут украинцев в июле и обстрелы украинских городов — эфир Ранок.LIVE

1 июля 2024 г. 7:59

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07:59 Какие изменения ждут украинцев в июле и обстрелы украинских городов — эфир Ранок.LIVE

30 июня 2024
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01:18 Военный эксперт ответил, когда состоится пик наступления российских оккупантов

29 июня 2024
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23:58 Военный объяснил, что нужно для остановки наступления россиян

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14:28 Военный объяснил, почему успехи ВСУ на фронте достигаются благодаря FPV-дронам

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12:25 Командир батальона 54-й ОМБр Верес ответил, что сейчас в тренде на войне

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05:54 Дерзость преступных групп, которые помогают уклонистам бежать за границу, растет, — ГПСУ

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03:47 Передача данных об отчисленных студентах в ТЦК — эксперт ответил, что говорит Конституция

28 июня 2024
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23:59 В Третьей штурмовой опровергли заявления о "снарядном голоде" россиян

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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07:59 Какие изменения ждут украинцев в июле и обстрелы украинских городов — эфир Ранок.LIVE

30 июня 2024
Text

17:28 Россия научилась обходить санкции — Зеленский объяснил, почему украинские дроны не заменяют ракеты

Text

04:22 Военный 3-й ОШБр рассказал, что будет с Россией, когда Украина получит F-16

Text

01:18 Военный эксперт ответил, когда состоится пик наступления российских оккупантов

29 июня 2024
Text

23:58 Военный объяснил, что нужно для остановки наступления россиян

Text

14:28 Военный объяснил, почему успехи ВСУ на фронте достигаются благодаря FPV-дронам

Text

12:25 Командир батальона 54-й ОМБр Верес ответил, что сейчас в тренде на войне

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05:54 Дерзость преступных групп, которые помогают уклонистам бежать за границу, растет, — ГПСУ

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23:59 В Третьей штурмовой опровергли заявления о "снарядном голоде" россиян

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о том, какие изменения ждут украинцев в июле. Также узнаем информацию о последних атаках России на Киев, Днепр и Харьков. Еще обсудим предвыборную гонку в США.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня, 1 июля, в эфире Новини.LIVE будем обсуждать изменения, ожидающие украинцев уже в этом месяце, обстрелы украинских городов и ход американской предвыборной гонки.

Гости эфира:

  • первый заместитель СНБО Степан Гавриш;
  • директор Представительства ZPP в Украине (Союз предпринимателей и работодателей Польши) Назар Волянский;
  • экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • политолог, общественный деятель Олесь Доний;
  • народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис.

Напомним, в результате баллистического удара по Днепру ночью в понедельник, 1 июля, есть разрушения. В районе эпицентра взрыва в домах повреждены окна.

Также мы сообщали, что вечером в воскресенье, 30 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Обломки вражеской ракеты упали на 14-этажный жилой дом. Пострадали шесть человек. Среди пострадавших ребенок — 11-летняя девочка. У всех пострадавших острая реакция на стресс.

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08:57 Россия по-новому принуждает украинцев к паспортизации на оккупированных территориях

08:32 Что изменится для Украины и Франции в случае победы Ле Пен на выборах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:30 В Киевской области из-за обстрела есть пострадавшие, — КОВА

08:02 Субсидии в Украине — что нужно знать тем, кто работает на полставки

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12:25 Командир батальона 54-й ОМБр Верес ответил, что сейчас в тренде на войне

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