Какие изменения ждут украинцев в июле и обстрелы украинских городов — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о том, какие изменения ждут украинцев в июле. Также узнаем информацию о последних атаках России на Киев, Днепр и Харьков. Еще обсудим предвыборную гонку в США.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня, 1 июля, в эфире Новини.LIVE будем обсуждать изменения, ожидающие украинцев уже в этом месяце, обстрелы украинских городов и ход американской предвыборной гонки.

Гости эфира:

первый заместитель СНБО Степан Гавриш;

директор Представительства ZPP в Украине (Союз предпринимателей и работодателей Польши) Назар Волянский;

экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;

политтехнолог Руслан Рохов;

политолог, общественный деятель Олесь Доний;

народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис.

Напомним, в результате баллистического удара по Днепру ночью в понедельник, 1 июля, есть разрушения. В районе эпицентра взрыва в домах повреждены окна.

Также мы сообщали, что вечером в воскресенье, 30 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Обломки вражеской ракеты упали на 14-этажный жилой дом. Пострадали шесть человек. Среди пострадавших ребенок — 11-летняя девочка. У всех пострадавших острая реакция на стресс.