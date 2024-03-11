Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — російський опозиціонер, політичний діяч та адвокат Марк Фейгін. Тема ефіру — умови для введення миротворчого контингенту НАТО та французької армії в Україну.

Переглянути ефір можна о 20:30 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Марком Фейгіним

Теми для дискусії з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

заяви Папи Римського Франциска та президента Франції Емманюеля Макрона;

ядерні перегони з Північноатлантичним Альянсом;

вплив кінопремії "Оскар";

підбивання підсумків міжнародних візитів Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що французька армія негайно увійде в Україну, якщо російські бійці вийдуть на оперативний прорив до Одеси, або Києва.

Водночас Папа Римський Франциск запропонував Україні сісти за стіл переговорів із РФ, заявивши, що наша країна має "мати мужність вести діалог під білим прапором".