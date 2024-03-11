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Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

11 березня 2024 р. 20:30

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20:30Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

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20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

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18:19 Що не так з підвищенням зарплат та пенсій бійцям ЗСУ — Андрій Рева в ефірі Новини.LIVE

Text

18:14 Командир підрозділу БпЛА розповів, які зміни необхідно запровадити в ЗСУ

Text

17:23 В Україні зараз не працює законодавство мирного часу — нардеп озвучив причини

Text

16:28 Чи можливі в Росії теракти напередодні виборів — відповідь експерта

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:34 Чи отримає Україна запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні — думка експерта

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12:19 В ГУР показали кадри операції з повернення вишок Бойка

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07:59 Швеція стане членом НАТО та відправка військ Альянсу в Україну — ефір Новини.LIVE

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Новий гість студії Вечір.LIVE — російський опозиціонер, політичний діяч та адвокат Марк Фейгін. Тема ефіру — умови для введення миротворчого контингенту НАТО та французької армії в Україну. 

Переглянути ефір можна о 20:30 за посиланням

Ефір Вечір.LIVE з Марком Фейгіним

Теми для дискусії з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

  • заяви Папи Римського Франциска та президента Франції Емманюеля Макрона;
  • ядерні перегони з Північноатлантичним Альянсом;
  • вплив кінопремії "Оскар";
  • підбивання підсумків міжнародних візитів Володимира Зеленського. 

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що французька армія негайно увійде в Україну, якщо російські бійці вийдуть на оперативний прорив до Одеси, або Києва. 

Водночас Папа Римський Франциск запропонував Україні сісти за стіл переговорів із РФ, заявивши, що наша країна має "мати мужність вести діалог під білим прапором".

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20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

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20:00 Як працюватиме норма закону про обов'язкове оновлення даних українців у ТЦК

19:57 Чи відправить НАТО свої війська в Україну — відповідь Столтенберга

19:55 Бійці полку Азов працюють на позиціях під Кремінною — ефектні кадри

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:41 На Харківщині державі повернуть прикордонну земельну ділянку вартістю понад 150 млн гривень

19:34 Хотіли відібрати авто — невідомі влаштували на парковці Києва різанину

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20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

Text

18:19 Що не так з підвищенням зарплат та пенсій бійцям ЗСУ — Андрій Рева в ефірі Новини.LIVE

Text

18:14 Командир підрозділу БпЛА розповів, які зміни необхідно запровадити в ЗСУ

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17:23 В Україні зараз не працює законодавство мирного часу — нардеп озвучив причини

Text

16:28 Чи можливі в Росії теракти напередодні виборів — відповідь експерта

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:34 Чи отримає Україна запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні — думка експерта

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12:19 В ГУР показали кадри операції з повернення вишок Бойка

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10:51 Україна проводить переговори із США та ЄС щодо відкриття аеропортів

Text

07:59 Швеція стане членом НАТО та відправка військ Альянсу в Україну — ефір Новини.LIVE

10 березня 2024
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19:45 Психолог пояснив, як коректно звернутися до військового, який потребує допомоги