Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — российский оппозиционер, политический деятель и адвокат Марк Фейгин. Тема эфира — условия для введения миротворческого контингента НАТО и французской армии в Украину.
Посмотреть эфир можно в 20:30 по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Марком Фейгиным
Темы для дискуссии по ведущей канала, Юлии Литвиненко:
- заявления Папы Римского Франциска и президента Франции Эмманюэля Макрона;
- ядерная гонка с Североатлантическим Альянсом;
- влияние кинопремии "Оскар";
- подведение итогов международных визитов Владимира Зеленского.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французская армия немедленно войдет в Украину, если российские бойцы выйдут на оперативный прорыв к Одессе или Киеву.
В то же время Папа Римский Франциск предложил Украине сесть за стол переговоров с РФ, заявив, что наша страна должна "иметь мужество вести диалог под белым флагом".