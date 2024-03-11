Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — российский оппозиционер, политический деятель и адвокат Марк Фейгин. Тема эфира — условия для введения миротворческого контингента НАТО и французской армии в Украину.

Посмотреть эфир можно в 20:30 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Марком Фейгиным

Темы для дискуссии по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

заявления Папы Римского Франциска и президента Франции Эмманюэля Макрона;

ядерная гонка с Североатлантическим Альянсом;

влияние кинопремии "Оскар";

подведение итогов международных визитов Владимира Зеленского.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французская армия немедленно войдет в Украину, если российские бойцы выйдут на оперативный прорыв к Одессе или Киеву.

В то же время Папа Римский Франциск предложил Украине сесть за стол переговоров с РФ, заявив, что наша страна должна "иметь мужество вести диалог под белым флагом".