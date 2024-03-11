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Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

11 марта 2024 г. 20:30

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20:30Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

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18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

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18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

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17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

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15:34 Получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне — мнение эксперта

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20:30 Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

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18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

Text

18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

Text

17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

Text

16:28 Возможны ли в России теракты накануне выборов — ответ эксперта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:34 Получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне — мнение эксперта

Text

12:19 В ГУР показали кадры операции по возвращению вышек Бойка

Text

10:51 Украина проводит переговоры с США и ЕС по открытию аэропортов

Text

07:59 Швеция станет членом НАТО и отправка войск Альянса в Украину — эфир Новини.LIVE

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19:45 Психолог объяснил, как корректно обратиться к военному, нуждающемуся в помощи

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Новый гость студии Вечір.LIVE — российский оппозиционер, политический деятель и адвокат Марк Фейгин. Тема эфира — условия для введения миротворческого контингента НАТО и французской армии в Украину.

Посмотреть эфир можно в 20:30 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Марком Фейгиным

Темы для дискуссии по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

  • заявления Папы Римского Франциска и президента Франции Эмманюэля Макрона;
  • ядерная гонка с Североатлантическим Альянсом;
  • влияние кинопремии "Оскар";
  • подведение итогов международных визитов Владимира Зеленского.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французская армия немедленно войдет в Украину, если российские бойцы выйдут на оперативный прорыв к Одессе или Киеву.

В то же время Папа Римский Франциск предложил Украине сесть за стол переговоров с РФ, заявив, что наша страна должна "иметь мужество вести диалог под белым флагом".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:19 В ГУР показали кадры операции по возвращению вышек Бойка

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