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Яка ситуація на польському кордоні та хто стоїть за протестами — інтерв'ю з Соломчуком

Яка ситуація на польському кордоні та хто стоїть за протестами — інтерв'ю з Соломчуком

22 лютого 2024 р. 19:00

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19:00 Яка ситуація на польському кордоні та хто стоїть за протестами — інтерв'ю з Соломчуком

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19:00 Яка ситуація на польському кордоні та хто стоїть за протестами — інтерв'ю з Соломчуком

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18:16 Велика конференція військово-політичного керівництва — чого українці очікують від зустрічі

Text

18:00 Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

Text

17:10 Витрати на мобілізацію — де взяти гроші та чи варто збільшувати податки

Text

16:26 Росіяни не планують зупинятися — що відбувається в Авдіївці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:42 FPV-дрони ЗСУ блискуче відпрацювали по окупантах на Донеччині — які результати операції

Text

14:59 Історія повторюється — Гордон відповів, що зміниться у випадку смерті Путіна

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14:15 Рекордна сума — скільки українці заборгували за електрику в 2023-му

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Ситуація на польському кордоні щодня стає все гарячішою, адже польські фермери продовжують блокувати рух українських вантажівок. Президент Володимир Зеленський зобов'язав уряд поїхати на кордон і дипломатичним шляхом врегулювати ситуацію.

Що вимагають поляки, до чого тут Україна і що буде, якщо конфлікт не вирішиться — в  інтерв'ю Новини.LIVE розповів народний депутат України, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Яких збитків зазнає Україна внаслідок блокади кордону

Під час розмови підняли такі теми:

— Яку ціну заплатила Україна, щоб виростити зерно;

— Зерно якого фермера розсипали поляки і хто його купив в України;

— Що вимагають польські фермери і до чого тут Україна;

— Як реагують на ситуацію українські фермери;

— Чи звинувачують покупці з Європи Україну;

— Як вирішити конфлікт і як реагувати українцям на дії поляків.

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

21 лютого Зеленський  доручив уряду прибути на кордон та закликав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента Польщі Анджея Дуду також відвідати протести, щоб розв'язати проблему перешкоджання руху транспорту. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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