Яка ситуація на польському кордоні та хто стоїть за протестами — інтерв'ю з Соломчуком

Ситуація на польському кордоні щодня стає все гарячішою, адже польські фермери продовжують блокувати рух українських вантажівок. Президент Володимир Зеленський зобов'язав уряд поїхати на кордон і дипломатичним шляхом врегулювати ситуацію.

Що вимагають поляки, до чого тут Україна і що буде, якщо конфлікт не вирішиться — в інтерв'ю Новини.LIVE розповів народний депутат України, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Яких збитків зазнає Україна внаслідок блокади кордону

Під час розмови підняли такі теми:

— Яку ціну заплатила Україна, щоб виростити зерно;

— Зерно якого фермера розсипали поляки і хто його купив в України;

— Що вимагають польські фермери і до чого тут Україна;

— Як реагують на ситуацію українські фермери;

— Чи звинувачують покупці з Європи Україну;

— Як вирішити конфлікт і як реагувати українцям на дії поляків.

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

21 лютого Зеленський доручив уряду прибути на кордон та закликав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента Польщі Анджея Дуду також відвідати протести, щоб розв'язати проблему перешкоджання руху транспорту.