Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

Ситуация на польской границе ежедневно становится все жарче, ведь польские фермеры продолжают блокировать движение украинских грузовиков. Президент Владимир Зеленский обязал правительство поехать на границу и дипломатическим путем урегулировать ситуацию.

Что требуют поляки, при чем здесь Украина и что будет, если конфликт не разрешится — в интервью Новини.LIVE рассказал народный депутат Украины, член комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук.

Какой ущерб терпит Украина в результате блокады границы

Во время разговора подняли следующие темы:

— Какую цену заплатила Украина, чтобы вырастить зерно;

— Зерно какого фермера рассыпали поляки и кто его купил у Украины;

— Что требуют польские фермеры и при чем здесь Украина;

— Как реагируют на ситуацию украинские фермеры;

— Обвиняют ли покупатели из Европы Украину;

— Как разрешить конфликт и как реагировать украинцам на действия поляков.

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы , в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

21 февраля Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Польши Анджея Дуду также посетить протесты, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.