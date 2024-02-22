Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

Ситуация на польской границе ежедневно становится все жарче, ведь польские фермеры продолжают блокировать движение украинских грузовиков. Президент Владимир Зеленский обязал правительство поехать на границу и дипломатическим путем урегулировать ситуацию.
Что требуют поляки, при чем здесь Украина и что будет, если конфликт не разрешится — в интервью Новини.LIVE рассказал народный депутат Украины, член комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук.
Какой ущерб терпит Украина в результате блокады границы
Во время разговора подняли следующие темы:
— Какую цену заплатила Украина, чтобы вырастить зерно;
— Зерно какого фермера рассыпали поляки и кто его купил у Украины;
— Что требуют польские фермеры и при чем здесь Украина;
— Как реагируют на ситуацию украинские фермеры;
— Обвиняют ли покупатели из Европы Украину;
— Как разрешить конфликт и как реагировать украинцам на действия поляков.
Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы , в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.
21 февраля Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Польши Анджея Дуду также посетить протесты, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.