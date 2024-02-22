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Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

22 февраля 2024 г. 19:00

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19:00 Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

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18:16 Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

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18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

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17:10 Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

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16:26 Россияне не планируют останавливаться — что происходит в Авдеевке

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15:42 FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

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14:59 История повторяется — Гордон ответил, что изменится в случае смерти Путина

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14:15 Рекордная сумма — сколько украинцы задолжали за электричество в 2023 году

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13:33 Гордон рассказал, как относится к Зеленскому и почему считает его героем

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12:51 Россияне прибегли к новым методам на фронте — что начали использовать

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19:00 Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

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18:16 Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

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18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

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17:10 Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

Text

16:26 Россияне не планируют останавливаться — что происходит в Авдеевке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:42 FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

Text

14:59 История повторяется — Гордон ответил, что изменится в случае смерти Путина

Text

14:15 Рекордная сумма — сколько украинцы задолжали за электричество в 2023 году

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12:51 Россияне прибегли к новым методам на фронте — что начали использовать

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Ситуация на польской границе ежедневно становится все жарче, ведь польские фермеры продолжают блокировать движение украинских грузовиков. Президент Владимир Зеленский обязал правительство поехать на границу и дипломатическим путем урегулировать ситуацию.

Что требуют поляки, при чем здесь Украина и что будет, если конфликт не разрешится — в интервью Новини.LIVE рассказал народный депутат Украины, член комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук.

Какой ущерб терпит Украина в результате блокады границы

Во время разговора подняли следующие темы:

— Какую цену заплатила Украина, чтобы вырастить зерно;

— Зерно какого фермера рассыпали поляки и кто его купил у Украины;

— Что требуют польские фермеры и при чем здесь Украина;

— Как реагируют на ситуацию украинские фермеры;

— Обвиняют ли покупатели из Европы Украину;

— Как разрешить конфликт и как реагировать украинцам на действия поляков.

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы , в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

21 февраля Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Польши Анджея Дуду также посетить протесты, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.

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18:48 Зеленский назвал три приоритетных задания на 2024 год после встречи с дипломатами

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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