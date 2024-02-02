Яка демографія в Україні та Росії — вчений в ефірі Новини.LIVE

Вчений-демограф та колишній співробітник Росстата Олексій Ракша став гостем ефіру Новини.LIVE. Він розповість, яка демографія в Україні та Росії. До того ж він відповість на питання, чому РФ хоче захопити нові землі.

Про це Олексій Ракша говоритиме в ефірі Новини.LIVE, який розпочнеться о 19:00.

Ефір Новини.LIVE

Ракша говоритиме про вплив російсько-української війни на народжуваність в обох країнах. Він також розповість про перспективи щодо чисельності населення, міграцію, ресурс для відсічі агресору та російських мобілізованих.

Нагадаємо, за 15 років чисельність населення України скоротилася на близько 11 мільйонів. Ця цифра є надзвичайно великою. Наразі демографічні показники в країні насамперед залежать від тривалості війни проти російських окупантів.

Також ми писали, що зросла кількість випадків, коли в полон до українських військових потрапляють завербовані росіянами іноземці. Як виявилося, існує організована схема, за допомогою якої змушують іноземних студентів підписувати контракти зі Збройними Силами Російської Федерації.

Додамо, Росія щодня мобілізує близько 1000-1100 осіб. У росіян є мотивація йти в армію через високу заробітню плату, особливо в кризових регіонах.