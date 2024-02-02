Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Яка демографія в Україні та Росії — вчений в ефірі Новини.LIVE arrow

Яка демографія в Україні та Росії — вчений в ефірі Новини.LIVE

02 лютого 2024 р. 18:04

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Новина з відео

18:04 Яка демографія в Україні та Росії — вчений в ефірі Новини.LIVE

Text

17:43 Дев'ять років без Скрябіна — кияни згадали та заспівали легендарні хіти виконавця

Text

16:20 Перевищував арсенал Англії, Франції та Китаю — Каспаров про ядерний потенціал України

Text

15:18 Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Text

14:11 Ігнат розповів, як змінилися російські ракети та що з ними не так

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:13 Тарифи на електроенергію в 2024-му зростуть — експерт назвав етапи підвищення

Text

12:03 Буде вікно можливостей — Дикий розповів, за яких умов ЗСУ розпочнуть новий контрнаступ

Text

11:12 Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки

Text

10:41 Як бійці ГУР знищили російський катер "Івановєц" — вражаючі кадри

Text

09:43 ЄС ухвалив довгострокове фінансування України — останні новини за 1 лютого

Text
Новина з відео

18:04 Яка демографія в Україні та Росії — вчений в ефірі Новини.LIVE

Text

17:43 Дев'ять років без Скрябіна — кияни згадали та заспівали легендарні хіти виконавця

Text

16:20 Перевищував арсенал Англії, Франції та Китаю — Каспаров про ядерний потенціал України

Text

15:18 Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Text

14:11 Ігнат розповів, як змінилися російські ракети та що з ними не так

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:13 Тарифи на електроенергію в 2024-му зростуть — експерт назвав етапи підвищення

Text

12:03 Буде вікно можливостей — Дикий розповів, за яких умов ЗСУ розпочнуть новий контрнаступ

Text

11:12 Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки

Text

10:41 Як бійці ГУР знищили російський катер "Івановєц" — вражаючі кадри

Text

09:43 ЄС ухвалив довгострокове фінансування України — останні новини за 1 лютого

Популярні відео

Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39
Text

Новий закон про мобілізацію — чи дійсно ТЦК блокуватимуть рахунки ухилянтів

31 січня 2024 р. 17:07
Text

У ДПСУ попередили про активізацію російських ДРГ у трьох областях

29 січня 2024 р. 18:50

Вчений-демограф та колишній співробітник Росстата Олексій Ракша став гостем ефіру Новини.LIVE. Він розповість, яка демографія в Україні та Росії. До того ж він відповість на питання, чому РФ хоче захопити нові землі.

Про це Олексій Ракша говоритиме в ефірі Новини.LIVE, який розпочнеться о 19:00.

Ефір Новини.LIVE

Ракша говоритиме про вплив російсько-української війни на народжуваність в обох країнах. Він також розповість про перспективи щодо чисельності населення, міграцію, ресурс для відсічі агресору та російських мобілізованих.

Нагадаємо, за 15 років чисельність населення України скоротилася на близько 11 мільйонів. Ця цифра є надзвичайно великою. Наразі демографічні показники в країні насамперед залежать від тривалості війни проти російських окупантів.

Також ми писали, що зросла кількість випадків, коли в полон до українських військових потрапляють завербовані росіянами іноземці. Як виявилося, існує організована схема, за допомогою якої змушують іноземних студентів підписувати контракти зі Збройними Силами Російської Федерації. 

Додамо, Росія щодня мобілізує близько 1000-1100 осіб. У росіян є мотивація йти в армію через високу заробітню плату, особливо в кризових регіонах.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:22 Данілов відповів, чи справді є документ про відставку Залужного

18:21 Соцмережі втрачають свою популярність — чому так сталося

Новина з фото

18:18 Зривав постачання танків для ЗСУ — в Бундестазі викрили агента ФСБ РФ

18:10 Вимагав з підприємця неіснучий борг — на Одещині затримали шахрая

18:08 Росіяни перетворюють окуповане Запоріжжя на смітник — мер Мелітополя розповів про занепад міст

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
Новина з відео

18:04 Яка демографія в Україні та Росії — вчений в ефірі Новини.LIVE

17:53 Данілов пояснив, яким має бути новий законопроєкт про мобілізацію

17:45 Як вчасно помітити проблеми с генератором автомобіля, щоб запобігти більшій шкоді

17:43 Повітряна тривога в Україні — яка небезпека

Text

17:43 Дев'ять років без Скрябіна — кияни згадали та заспівали легендарні хіти виконавця

18:22 Данілов відповів, чи справді є документ про відставку Залужного

18:21 Соцмережі втрачають свою популярність — чому так сталося

Новина з фото

18:18 Зривав постачання танків для ЗСУ — в Бундестазі викрили агента ФСБ РФ

18:10 Вимагав з підприємця неіснучий борг — на Одещині затримали шахрая

18:08 Росіяни перетворюють окуповане Запоріжжя на смітник — мер Мелітополя розповів про занепад міст

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:53 Данілов пояснив, яким має бути новий законопроєкт про мобілізацію

17:45 Як вчасно помітити проблеми с генератором автомобіля, щоб запобігти більшій шкоді

17:43 Повітряна тривога в Україні — яка небезпека

Новина з фото

17:35 У Харківській області викрили фельдшера, який закликав колег співпрацювати з РФ

17:34 Шмигаль анонсував зміни щодо гуманітарного розмінування в Україні

Новина з фото

13:40 Масовий протест фермерів у Брюсселі — чи отримали мітингарі, що хотіли

Новина з відео

08:07 У новому законопроєкті про мобілізацію багато позитивних моментів — одеський юрист

06:30 Безпекові вимоги РФ — від чого Путін уже відмовився за два роки війни

Новина з відео

06:01 Дев’ять років без Кузьми Скрябіна — яким був улюбленець українців

1 лютого 2024

22:26 Кошти від продажу ФК "Челсі" Абрамовичем вже 2 роки не можуть потрапити з Британії в Україну

Новина з фото

21:04 ЄС ухвалив 50 мільярдів євро допомоги Україні — головні підсумки самміту в Брюсселі

06:30 Корейський варіант для України — наскільки він є реальним

06:05 Чому українські біженці масово переїздять у Німеччину — які умови у 2024 році

31 січня 2024
Новина з відео

07:40 Як підняти економіку України — поради одеситів

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів наприкінці січня

Text
Новина з відео

18:04 Яка демографія в Україні та Росії — вчений в ефірі Новини.LIVE

Text

17:43 Дев'ять років без Скрябіна — кияни згадали та заспівали легендарні хіти виконавця

Text

16:20 Перевищував арсенал Англії, Франції та Китаю — Каспаров про ядерний потенціал України

Text

15:18 Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Text

14:11 Ігнат розповів, як змінилися російські ракети та що з ними не так

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:13 Тарифи на електроенергію в 2024-му зростуть — експерт назвав етапи підвищення

Text

12:03 Буде вікно можливостей — Дикий розповів, за яких умов ЗСУ розпочнуть новий контрнаступ

Text

11:12 Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки

Text

10:41 Як бійці ГУР знищили російський катер "Івановєц" — вражаючі кадри

Text

09:43 ЄС ухвалив довгострокове фінансування України — останні новини за 1 лютого