Какая демография в Украине и России — ученый в эфире Новини.LIVE

Ученый-демограф и бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша стал гостем эфира Новини.LIVE. Он расскажет, какая демография в Украине и России. К тому же он ответит на вопрос, почему РФ хочет захватить новые земли.

Об этом Алексей Ракша будет говорить в эфире Новини.LIVE, который начнется в 19:00.

Эфир Новини.LIVE

Ракша будет говорить о влиянии российско-украинской войны на рождаемость в обеих странах. Он также расскажет о перспективах по численности населения, миграции, ресурсе для отпора агрессору и российских мобилизованных.

Напомним, за 15 лет численность населения Украины сократилась на 11 миллионов. Эта цифра чрезвычайно большая. Сейчас демографические показатели в стране прежде всего зависят от продолжительности войны против российских оккупантов.

Также мы писали, что возросло количество случаев, когда в плен к украинским военным попадают завербованные россиянами иностранцы. Как оказалось, существует организованная схема, посредством которой заставляют иностранных студентов подписывать контракты с Вооруженными Силами Российской Федерации.

Добавим, Россия ежедневно мобилизует около 1000-1100 человек. У россиян есть мотивация идти в армию из-за высокой заработной платы, особенно в кризисных регионах.