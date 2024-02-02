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Какая демография в Украине и России — ученый в эфире Новини.LIVE

2 февраля 2024 г. 18:04

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18:04 Какая демография в Украине и России — ученый в эфире Новини.LIVE

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16:20 Превышал арсенал Англии, Франции и Китая — Каспаров о ядерном потенциале Украины

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14:11 Игнат рассказал, как изменились российские ракеты и что с ними не так

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Новость с видео

18:04 Какая демография в Украине и России — ученый в эфире Новини.LIVE

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17:43 Девять лет без Скрябина — киевляне вспомнили и спели легендарные хиты исполнителя

Text

16:20 Превышал арсенал Англии, Франции и Китая — Каспаров о ядерном потенциале Украины

Text

15:18 Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Text

14:11 Игнат рассказал, как изменились российские ракеты и что с ними не так

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Text

13:13 Тарифы на электричество в 2024-м вырастут — эксперт назвал этапы повышения

Text

12:03 Будет окно возможностей — Дикий рассказал, при каких условиях ВСУ начнут новое контрнаступление

Text

11:12 Дипломат сделал прогноз по войне в Украине на ближайшие два года

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Ученый-демограф и бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша стал гостем эфира Новини.LIVE. Он расскажет, какая демография в Украине и России. К тому же он ответит на вопрос, почему РФ хочет захватить новые земли.

Об этом Алексей Ракша будет говорить в эфире Новини.LIVE, который начнется в 19:00.

Эфир Новини.LIVE

Ракша будет говорить о влиянии российско-украинской войны на рождаемость в обеих странах. Он также расскажет о перспективах по численности населения, миграции, ресурсе для отпора агрессору и российских мобилизованных.

Напомним, за 15 лет численность населения Украины сократилась на 11 миллионов. Эта цифра чрезвычайно большая. Сейчас демографические показатели в стране прежде всего зависят от продолжительности войны против российских оккупантов.

Также мы писали, что возросло количество случаев, когда в плен к украинским военным попадают завербованные россиянами иностранцы. Как оказалось, существует организованная схема, посредством которой заставляют иностранных студентов подписывать контракты с Вооруженными Силами Российской Федерации.

Добавим, Россия ежедневно мобилизует около 1000-1100 человек. У россиян есть мотивация идти в армию из-за высокой заработной платы, особенно в кризисных регионах.

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