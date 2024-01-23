Як зміниться "мирний план" Трампа у випадку перемоги на виборах США — інтерв'ю з Кучухідзе

Наскільки можлива війна НАТО та РФ, що чекає Україну надалі та що буде у випадку перемоги Дональда Трампа на виборах у США? Ці та інші теми обговорює ведучий Сергій Гулюк разом з політологом-міжнародником Антоном Кучухідзе в ефірі Новини.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Що буде у випадку перемоги Трампа на виборах США

Так, в інтерв'ю обговорюються такі питання:

Як концепція світових лідерів призвела до війни в Україні?

Коли відбувся глобальний переворот у європейській політиці та які мав наслідки?

За яких умов Росія може змінити свою політику?

Що чекає Україну попереду?

Що буде, якщо Трамп переможе на президентських виборах у США та чого очікувати від "мирного плану?"

Передача Україні заморожених активів РФ — на скільки це реально?

Наскільки можлива війна РФ та НАТО?

Нагадаємо, США планують надати фінансову допомогу для України, аби підтримати її економіку під час війни. Для цього з бюджету мають намір виділити 11,8 мільярдів доларів.

Раніше ми писали, що президент США може легально конфіскувати заморожені російські кошти і передати їх на потреби Україні. Це рішення не юридичне чи судове, а політичне.