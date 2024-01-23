Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Як зміниться "мирний план" Трампа у випадку перемоги на виборах США — інтерв'ю з Кучухідзе arrow

Як зміниться "мирний план" Трампа у випадку перемоги на виборах США — інтерв'ю з Кучухідзе

23 січня 2024 р. 18:13

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Коли закінчиться операція у Секторі Гази та що чекає на Україну — інтерв'ю з Бродським

Text

12:25 Хто перебував на борту російського літака ІЛ-76 — прямий ефір

23 січня 2024
Text

19:30 Який зв'язок між сном та депресією і навіщо людині колаген — інтерв'ю з лікарем Комаровським

Text

19:00 Суд арештував Гринкевича, а хакери залишили Путіна без інтернету — новини 23 січня

Text

18:13 Як зміниться "мирний план" Трампа у випадку перемоги на виборах США — інтерв'ю з Кучухідзе

Text

12:30 Наслідки ракетного удару РФ по Україні — останні новини 23 січня

7 грудня 2023
Text

08:00 День цивільного пілота — Долінце про відновлення авіасполучень в Україні

6 грудня 2023
Text

18:22 Пішов у країну Кобзона — Тищенко про смерть Киви та його диверсійну діяльність

Text

17:45 У "Слузі народу" прокоментували смерть зрадника Киви

Text

13:45 Заява Єрмака, День ЗСУ та гроші від США — новини 6 рудня

Text

13:14 Коли закінчиться операція у Секторі Гази та що чекає на Україну — інтерв'ю з Бродським

Text

12:25 Хто перебував на борту російського літака ІЛ-76 — прямий ефір

23 січня 2024
Text

19:30 Який зв'язок між сном та депресією і навіщо людині колаген — інтерв'ю з лікарем Комаровським

Text

19:00 Суд арештував Гринкевича, а хакери залишили Путіна без інтернету — новини 23 січня

Text

18:13 Як зміниться "мирний план" Трампа у випадку перемоги на виборах США — інтерв'ю з Кучухідзе

Text

12:30 Наслідки ракетного удару РФ по Україні — останні новини 23 січня

7 грудня 2023
Text

08:00 День цивільного пілота — Долінце про відновлення авіасполучень в Україні

6 грудня 2023
Text

18:22 Пішов у країну Кобзона — Тищенко про смерть Киви та його диверсійну діяльність

Text

17:45 У "Слузі народу" прокоментували смерть зрадника Киви

Text

13:45 Заява Єрмака, День ЗСУ та гроші від США — новини 6 рудня

Популярні відео

Text

День цивільного пілота — Долінце про відновлення авіасполучень в Україні

07 грудня 2023 р. 08:00
Text

Наслідки ракетного удару РФ по Україні — останні новини 23 січня

23 січня 2024 р. 12:30
Text

Коли закінчиться операція у Секторі Гази та що чекає на Україну — інтерв'ю з Бродським

24 січня 2024 р. 13:14
Text

Який зв'язок між сном та депресією і навіщо людині колаген — інтерв'ю з лікарем Комаровським

23 січня 2024 р. 19:30
Text

Хто перебував на борту російського літака ІЛ-76 — прямий ефір

24 січня 2024 р. 12:25

Наскільки можлива війна НАТО та РФ, що чекає Україну надалі та що буде у випадку перемоги Дональда Трампа на виборах у США? Ці та інші теми обговорює ведучий Сергій Гулюк разом з політологом-міжнародником Антоном Кучухідзе в ефірі Новини.LIVE. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Що буде у випадку перемоги Трампа на виборах США

Так, в інтерв'ю обговорюються такі питання: 

  • Як концепція світових лідерів призвела до війни в Україні?
  • Коли відбувся глобальний переворот у європейській політиці та які мав наслідки?
  • За яких умов Росія може змінити свою політику?
  • Що чекає Україну попереду?
  • Що буде, якщо Трамп переможе на президентських виборах у США та чого очікувати від "мирного плану?"
  • Передача Україні заморожених активів РФ — на скільки це реально?
  • Наскільки можлива війна РФ та НАТО?

Нагадаємо, США планують надати фінансову допомогу для України, аби підтримати її економіку під час війни. Для цього з бюджету мають намір виділити 11,8 мільярдів доларів. 

Раніше ми писали, що президент США може легально конфіскувати заморожені російські кошти і передати їх на потреби Україні. Це рішення не юридичне чи судове, а політичне.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:50 У портах Великої Одеси завантажуються 33 судна

15:33 У Дніпрі уламки ракет впали на підприємство, є поранений, — ОВА

Новина з відео

15:20 РФ не використовує "Калібри" через брак судноремонтних заводів, — Черник

15:14 Арсенал знайшов заміну Зінченку — про кого йдеться

15:13 США планують виділити Україні майже 12 млрд доларів — на що підуть кошти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:02 Чи мають право цивільні не брати участі у війні та критикувати військових — відповідь ГУР

15:01 Словаччина підтримає надання Україні 50 млрд євро від Євросоюзу — підсумки зустрічі Шмигаля та Фіцо

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

Новина з відео

15:00 Українські розвідники отримали від народу Польщі евакуаційний вертоліт

14:52 У Харкові рятувальники витягли з-під завалів тіла двох загиблих

15:50 У портах Великої Одеси завантажуються 33 судна

15:33 У Дніпрі уламки ракет впали на підприємство, є поранений, — ОВА

Новина з відео

15:20 РФ не використовує "Калібри" через брак судноремонтних заводів, — Черник

15:14 Арсенал знайшов заміну Зінченку — про кого йдеться

15:13 США планують виділити Україні майже 12 млрд доларів — на що підуть кошти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:02 Чи мають право цивільні не брати участі у війні та критикувати військових — відповідь ГУР

15:01 Словаччина підтримає надання Україні 50 млрд євро від Євросоюзу — підсумки зустрічі Шмигаля та Фіцо

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

Новина з відео

15:00 Українські розвідники отримали від народу Польщі евакуаційний вертоліт

14:52 У Харкові рятувальники витягли з-під завалів тіла двох загиблих

Новина з фото

07:01 Ціни на зерно в Україні. Скільки коштує соя наприкінці січня

06:40 Ціни на брухт в Україні. Скільки коштує 1 кг чермету наприкінці січня

06:30 Американська блискавка: що відомо про унікальні літаки США, які хоче Україна

06:00 Розкрадання гуманітарки в Чернігові — хто винен у зникненні 16 фур допомоги

00:30 18-й Рамштайн: про що домовилися західні партнери та Україна

23 січня 2024
Новина з фото

07:01 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує ячмінь наприкінці січня

06:40 Ціна на дорогоцінні метали. Скільки коштує 1 г золота наприкінці січня

06:37 Чи продовжить Ізраїль допомагати українським біженцям та на яких умовах

06:30 Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

22 січня 2024

18:45 Скандальний притулок під Києвом. Чи причетні UAnimals і хто така Яна Майборода

Text

13:14 Коли закінчиться операція у Секторі Гази та що чекає на Україну — інтерв'ю з Бродським

Text

12:25 Хто перебував на борту російського літака ІЛ-76 — прямий ефір

23 січня 2024
Text

19:30 Який зв'язок між сном та депресією і навіщо людині колаген — інтерв'ю з лікарем Комаровським

Text

19:00 Суд арештував Гринкевича, а хакери залишили Путіна без інтернету — новини 23 січня

Text

18:13 Як зміниться "мирний план" Трампа у випадку перемоги на виборах США — інтерв'ю з Кучухідзе

Text

12:30 Наслідки ракетного удару РФ по Україні — останні новини 23 січня

7 грудня 2023
Text

08:00 День цивільного пілота — Долінце про відновлення авіасполучень в Україні

6 грудня 2023
Text

18:22 Пішов у країну Кобзона — Тищенко про смерть Киви та його диверсійну діяльність

Text

17:45 У "Слузі народу" прокоментували смерть зрадника Киви

Text

13:45 Заява Єрмака, День ЗСУ та гроші від США — новини 6 рудня