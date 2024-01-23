Как изменится "мирный план" Трампа в случае победы на выборах США — интервью с Кучухидзе

Насколько возможна война НАТО и РФ, что ждет Украину дальше и что будет в случае победы Дональда Трампа на выборах в США? Эти и другие темы обсуждает ведущий Сергей Гулюк вместе с политологом-международником Антоном Кучухидзе в эфире Новини.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Что будет в случае победы Трампа на выборах США

Так, в интервью обсуждаются следующие вопросы:

Как концепция мировых лидеров привела к войне на Украине?

Когда произошел глобальный переворот в европейской политике и какие последствия имел?

В каких условиях Россия может изменить свою политику?

Что ждет Украину впереди?

Что будет, если Трамп победит на президентских выборах в США и чего ждать от "мирного плана?"

Передача Украине замороженных активов РФ — насколько это реально?

Насколько возможна война РФ и НАТО?

Напомним, США планируют предоставить финансовую помощь для Украины, чтобы поддержать ее экономику во время войны. Для этого из бюджета намерены выделить 11,8 миллиарда долларов.

Ранее мы писали, что президент США может легально конфисковать замороженные российские средства и передать их потребностям Украине. Это решение не юридическое или судебное, а политическое.