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Як росіяни вірять у намальовані цифри на виборах — Зеленін в ефірі Новини.LIVE

Як росіяни вірять у намальовані цифри на виборах — Зеленін в ефірі Новини.LIVE

18 березня 2024 р. 18:55

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18:55 Як росіяни вірять у намальовані цифри на виборах — Зеленін в ефірі Новини.LIVE

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18:55 Як росіяни вірять у намальовані цифри на виборах — Зеленін в ефірі Новини.LIVE

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Ексклюзив

18:33 В Офісі Президента розкрили деталі нової шкільної програми "Захист України"

Text

18:25 Масштабна реформа дошкільної освіти — Гришина розповіла, що зміниться

Text
Ексклюзив

17:13 У НГУ розповіли, що відбувається на фронті та чи вистачає бійцям зброї

Text
Ексклюзив

17:06 Експерт пояснив наскільки в Україні може здорожчати доставка газу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:00 Нові опозиційні лідери в РФ — політтехнолог пояснив, чи стануть вони загрозою для Путіна

Text

15:37 Розгляд мобілізаційного закону — половина депутатів "прогулюють" засідання комітету

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15:07 РФ потужно обстрілює Сумську та Харківську області — у ДПСУ назвали цілі окупантів

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14:15 Наскільки впливовою є опозиція в РФ — ексзаступник РНБО розповів як зупинити Путіна

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PhD, професор, майстер-Тренер International Coaches Union Всеволод Зеленін став гостем студії Вечір.LIVE. Він прокоментує результати "виборів президента" у Росії.

Подивитися ефір зі Всеволодом Зеленіним можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 19:00.

Ефір Новини.LIVE

Зеленін також поговорить про психологічний портрет російського диктатора Володимира Путіна, коучінг в Україні в період війни, життя поранених військових після повернення з фронту. До того ж він підготував розповідь на тему "Відносин зі своїм тілом і як полюбити себе по-справжньому".

Нагадаємо, після обробки 99,75% протоколів Центральна виборча комісія Росії повідомила, що Володимир Путін здобув 87,29% голосів на президентських виборах. Офіційні підсумки виборів будуть оголошені 21 березня.

Також росіяни забезпечували голосування мешканців окупованих територій візитами людей з автоматами. А от "виборчі дільниці" у одному із окупованих міст Півдня не відкрили через успішний удар українських дронів по будівлі "дільничної виборчої комісії".

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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