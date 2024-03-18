Як росіяни вірять у намальовані цифри на виборах — Зеленін в ефірі Новини.LIVE

PhD, професор, майстер-Тренер International Coaches Union Всеволод Зеленін став гостем студії Вечір.LIVE. Він прокоментує результати "виборів президента" у Росії.

Подивитися ефір зі Всеволодом Зеленіним можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 19:00.

Ефір Новини.LIVE

Зеленін також поговорить про психологічний портрет російського диктатора Володимира Путіна, коучінг в Україні в період війни, життя поранених військових після повернення з фронту. До того ж він підготував розповідь на тему "Відносин зі своїм тілом і як полюбити себе по-справжньому".

Нагадаємо, після обробки 99,75% протоколів Центральна виборча комісія Росії повідомила, що Володимир Путін здобув 87,29% голосів на президентських виборах. Офіційні підсумки виборів будуть оголошені 21 березня.

Також росіяни забезпечували голосування мешканців окупованих територій візитами людей з автоматами. А от "виборчі дільниці" у одному із окупованих міст Півдня не відкрили через успішний удар українських дронів по будівлі "дільничної виборчої комісії".