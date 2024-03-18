Как россияне верят в нарисованные цифры на выборах — Зеленин в эфире Новини.LIVE

PhD, профессор, мастер-тренер International Coaches Union Всеволод Зеленин стал гостем студии Вечір.LIVE. Он прокомментирует результаты "выборов президента" в России.

Посмотреть эфир со Всеволодом Зелениным можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 19:00.

Эфир Новини.LIVE

Зеленин также поговорит о психологическом портрете российского диктатора Владимира Путина, коучинге в Украине в период войны, жизни раненых военных после возвращения с фронта. К тому же он подготовил рассказ на тему "Отношений со своим телом и как полюбить себя по-настоящему".

Напомним, что после обработки 99,75% протоколов Центральная избирательная комиссия России сообщила, что Владимир Путин получил 87,29% голосов на президентских выборах. Официальные итоги выборов будут объявлены 21 марта.

Также россияне обеспечивали голосование жителей оккупированных территорий визитами людей с автоматами. А вот "избирательные участки" в одном из оккупированных городов Юга не открыли из-за успешного удара украинских дронов по зданию "участковой избирательной комиссии".